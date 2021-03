Eppelheim. (lesa) Es war eine Nachricht, die für Furore sorgte. Die katholische Kirche sieht sich nicht als befugt an, homosexuelle Paare zu segnen. Beziehungen zu segnen sei nur möglich, wenn damit den Plänen Gottes gedient werde, geht aus einer Mitteilung der vatikanischen Glaubenskongregation am Montag hervor. Die Segnung von "Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts" schließt das sogenannte Responsum ad dubium – Antwort auf einen Zweifel – explizit aus. Und sorgt damit auch in der Region für Kopfschütteln.

"Ich habe kein Verständnis für das, was aus Rom kam", findet Johannes Brandt klare Worte. "Man segnet Gegenstände wie Rosenkränze und hat sogar schon Panzer gesegnet. Wieso sollte man das bei Menschen nicht tun, die sich lieben und Verantwortung füreinander übernehmen?", so der Pfarrer und Leiter der katholischen Stadtkirche Heidelberg, der die Eppelheimer Gemeinde St. Joseph angeschlossen ist.

Doch was verbirgt sich hinter der rituellen Handlung, um die sich die Aussage der Glaubenskongregation und die Diskussion drehen? "Bei solch einer Segnung bittet man darum, den gemeinsamen Weg eines Paares unter den Segen Gottes zu stellen", erklärt Pfarrer Brandt. Im Gegensatz zur Eheschließung zwischen Mann und Frau handle es sich hierbei aber nicht um ein Sakrament.

Die Segnung einer Partnerschaft erfolge jedoch auch in einem gottesdienstlichen Ritual und könne Gesänge, Gebete oder Zeichenhandlungen wie einen Ringtausch beinhalten. "Dabei würde man aber vermeiden, dass vergleichbare Elemente einer sakramentalen Eheschließung im Mittelpunkt stehen", erläutert Brandt. Segnungen von Partnerschaften werden unter anderem bei Paaren vorgenommen, bei denen einer der Partner bereits katholisch verheiratet war. Denn die Scheidung ist zwar juristisch möglich, aber "eine sakramentale Ehe ist nicht leichtfertig aufzuheben", so der Pfarrer.

In seinen zwölf Jahren als Geistlicher in Heidelberg und Eppelheim sei indes noch kein gleichgeschlechtliches Paar mit dem Wunsch nach einer Segnung der Partnerschaft auf ihn zugekommen. "Trotzdem beschäftigt uns die Frage, weil gleichgeschlechtlich Liebende Teil der Kirche sind", sagt Brandt und betont: "Die wollen nicht am Katzentisch sitzen, sondern gleichberechtigt dabei sein." Und auch für ihn als Pfarrer stehe im Vordergrund, dem einzelnen Menschen und dessen Lebenswirklichkeit gerecht zu werden.

Was seiner Meinung nach auch für die katholische Kirche wichtig wäre: "Ich wünsche mir Offenheit für individuelle Lebenssituationen von Menschen." Man dürfe nicht mit "Dingen kommen, die vor 100 Jahren aktuell waren" – sonst gehe der Anschluss an die gesellschaftliche Realität und die Identifikation der Menschen mit der Institution Kirche verloren. "Das wird den einen oder anderen mehr zum Kirchenaustritt bewegen", fürchtet er. Im Gegenzug hoffe er aber auch auf ein Verständnis der sakramentalen Ehe. "Man darf das nicht gegeneinander ausspielen", findet Pfarrer Brandt. Denn: "Ethik, Moral oder ähnliches ist kein kalter Kaffee, nur weil es von der Kirche kommt."

Sollte indes ein gleichgeschlechtliches Paar mit dem Wunsch nach einem kirchlichen Segen auf ihn zukommen, verspricht er, eine Lösung zu suchen. "Wenn Menschen mich überzeugen, dass sie das wollen, kann ich sie nicht einfach bescheiden."