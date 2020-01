Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Der Kultursaal in der Rudolf-Wild-Halle war bis in die letzten Reihen gefüllt. Mehrere Hundert Bürger waren am Samstagabend zum Neujahrsempfang der Stadt gekommen. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Jubiläums "1250 Jahre Eppelheim". Von der Bühne grüßte etwa das Jubiläumslogo und alle Gäste fanden neben dem Programmheft auch einen Kalender mit den Veranstaltungen im Jubiläumsjahr als Geschenk auf ihren Plätzen.

Weil der Eppelheimer Carnevalclub (ECC) bis Aschermittwoch die Regentschaft in der Stadt innehat, eröffnete deren Vorsitzender Ingo Ringle den Abend. Er fand für das "Geburtstagskind Eppelheim" und seine Bewohner rührende Worte. "Wir Menschen haben uns an diesem Ort niedergelassen, ihn aufgebaut und vergrößert", so Ringle. "In den zurückliegenden 1250 Jahren ist aus Eppelheim ein lebens- und liebenswertes Städtchen geworden, das wir sehr zu schätzen wissen."

Mehrere Hundert Bürger und Ehrengäste waren am Samstagabend in die Rudolf-Wild-Halle gekommen. Fotos: Geschwill

Für das Wohl der Stadt werde im Jubiläumsjahr, ob durch die Stadtverwaltung oder die Bevölkerung, an allen Ecken und Enden geschafft und die Stadt herausgeputzt. "Damit wir alle noch lange ein schönes Zuhause haben", betonte Ringle. Er dankte allen Engagierten und Ehrenamtlichen, die das alles tun für "1250 Jahre Heimat". Für die Zukunft wünschte sich der ECC-Chef, dass jeder in der Stadt seinen Platz finden und sich hier zu Hause fühlen möge. "Eppelheim ist ein schönes Fleckchen auf Erden, wo Fremde Freunde werden", hielt Ringle fest.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann blickte in ihrer Rede auf die "Schlagzeilen des Jahres" zurück und gab einen kleinen Ausblick auf Projekte, die den Gemeinderat und die Stadt in nächster Zeit beschäftigen werden. Dazu gehören auch die Planungen eines neuen Vereinsheims für den Sängerbund Germania. Die bisherige Heimat des Vereins, das "Badische Gasthaus zum Goldenen Löwen", soll an dessen Pächter verkauft werden. Die Stadt als Eigentümerin könnte mit dem Geld aus dem Verkauf ein neues Vereinsheim bauen.

Auf einem städtischen Grundstück in Nachbarschaft des Jugendzentrums "Altes Wasserwerk" wäre zudem Platz für weitere Räume für ehrenamtlich Engagierte. Ein angrenzendes, brach liegendes Gärtnereigelände könnte als Naherholungsgebiet umgestaltet werden. "Ich bin heute schon gespannt, was unser Hauptorgan, der Gemeinderat, dazu sagen wird", meinte Rebmann.

Weiteres wichtiges Thema war für sie die Verlängerung der Buslinie 713 von Schwetzingen über Eppelheim zum S-Bahnhof nach Heidelberg-Wieblingen und die Anbringung von elektronischen Anzeigetafeln an den Eppelheimer Haltestellen der Straßenbahnlinie 22.

Von den Plänen für 2020 einmal abgesehen: Die Eppelheimer wissen es zu schätzen, dass ihre Bürgermeisterin den Neujahrsempfang für die Bevölkerung neu belebt hat. Eine Bürgerin lobte die Rathauschefin direkt vor den versammelten Gästen im Saal für diese schöne Idee. Zu den Gästen zählten übrigens auch Landrat Stefan Dallinger, die beiden Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers und Lothar Binding, die Landtagsabgeordneten Daniel Born und Karl Klein sowie die Bürgermeister Nils Drescher aus Plankstadt und Ralf Göck aus Brühl sowie Eppelheims Ehrenbürger Hans Stephan und Lothar Wesch begrüßen. Pfarrerin Cristina Blázquez sprach im Namen beider Kirchengemeinden ein Grußwort. Vereinssprecher Thomas Hübler gratulierte Eppelheim stellvertretend für alle Vereine und Organisationen zum Jubiläum. Und er wies gleich auf ein weiteres Jubiläum hin: "Wir dürfen in diesem Jahr auch 50 Jahre Vereinssprecher feiern."

Zwei besondere Momente hielt der Neujahrsempfang noch bereit: Zum einen wurden zwei Stadtprinzessinnen als Repräsentantinnen für das Jubiläumsjahr inthronisiert und Bürger für ihr bürgerschaftliches Engagement geehrt. Ganz wunderbar führte die Stadtkapelle unter der Leitung von Katja Resch musikalisch durch den Abend. Ein besonderes Bonbon war das musikalische Intermezzo des "Cool Cats Orchestra" unter der Leitung von Rick von Bracken. Im Anschluss lud Bürgermeisterin Patricia Rebmann alle Besucher zum Sektumtrunk ins Foyer. Dort wurde auch die traditionelle Neujahrsbrezel angeschnitten.