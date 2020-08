Eppelheim. (cm) Ein kleines schwarzes Gerät an einem Ampelmast mit einem Kabel zu einem dunklen Koffer sorgte kürzlich für Aufsehen in der Hauptstraße: Was wird hier gemessen? Die Luftqualität? Die Verkehrsdichte? Oder gar das Tempo der Autos? Die RNZ fragte bei der Stadtverwaltung nach und erfuhr: Hier wurde tatsächlich geblitzt.

"Die Stadt selbst besitzt kein Geschwindigkeitsüberwachungsgerät, sondern leiht dies von einem Dienstleister aus", erklärt Reinhard Röckle von der Stadtverwaltung auf Anfrage. Es handele es sich um ein mobiles Gerät, mit dem die Geschwindigkeit überwacht wird. Dieses sei aber nicht zum ersten Mal im Einsatz gewesen. "Es kann auf einem Stativ oder an einem Mast befestigt werden, ist sehr klein und benötigt bei guten Lichtverhältnissen auch kein Blitzlicht", so Röckle. "Deshalb fällt es auch nicht auf und die Autofahrer merken oftmals gar nicht, dass sie geblitzt wurden."

Bei den Autofahrern kam das Gerät nicht ganz so gut an, wie die Reaktionen im sozialen Netzwerk Facebook zeigen: "Das ist ja mal echt raffiniert", meint ein Nutzer und erhält Zustimmung von einer Kommentatorin: "Der ist auch fies versteckt, finde ich, da achtet man nicht wirklich darauf." Andere finden auch, dass das Gerät nicht als Blitzer zu erkennen sei. "Erinnert an einen Gettoblaster, bekommt wahrscheinlich einen Design-Preis", schreibt ein Mann. Und dann ist auch noch von "Abzocke" die Rede. Ein anderer Nutzer ahnt bereits, dass es ganz andere Probleme geben könnte: nämlich dass sich eine Person im Kabel verheddert und die Stadt verklagt ...