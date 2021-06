Von Benjamin Miltner

Eppelheim. "Ohne das Essen würden sie sterben. Manche beten, um von Gott ,geholt zu werden’". Es sind bewegende und bedrückende Eindrücke, die Martin Gramm aus Georgien schildert. Der Eppelheimer war jüngst wieder in dem Land am Kaukasus, zu dem er seit 2013 bei zahlreichen Reisen eine besondere Beziehung aufgebaut hat. Gramms Auftrag diesmal: Bei der mit in Eppelheim entstandenen Spendenaktion "Wir helfen Georgien" vor Ort nach dem Rechten schauen, die seit vergangenem Frühjahr rund 100 Hilfsbedürftige in Georgiens Hauptstadt Tiflis täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt.

Die evangelische Kirchengemeinde Eppelheim verbindet seit 2016 eine Partnerschaft mit der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Tiflis. Mit Einnahmen aus dem Adventsbazar wurden diakonische Aufgaben der Partnergemeinde unterstützt, etwa die Armenküchen oder ein Pflegeheim. Dann kam das Frühjahr 2020: Corona wurde zur Pandemie, Deutschland zum Hochrisikogebiet, die angedachte Eppelheimer Gruppenreise nach Georgien vorerst zum Ding der Unmöglichkeit.

Noch schlimmer: Mit Verzögerung entfaltete das Virus auch am Kaukasus seine zerstörerische Wirkung. Die Politik reagierte mit einem noch härteren Lockdown als in Deutschland. Selbst der öffentliche Nahverkehr wurde ausgesetzt – und so die Verbindung der Bedürftigen zu den Armenküchen gekappt. Für Gramm stand schnell fest: "Wir müssen etwas tun." Der Grünen-Stadtrat und Gemeinderat der evangelischen Kirche weiß: Georgien kennt kaum ein System sozialer Absicherung – und wenn, dann ist es löchrig und lässt viele Menschen schnell in Armut versinken.

Also heckte er mit Bischof Markus Schoch und seinem Freund Rainer Kaufmann, der in Tiflis ein Hotel und ein Restaurant besitzt, einen Plan aus: Kaufmanns rund zwei Dutzend Mitarbeiter sollten die Aufgabe der Armenküchen übernehmen, statt durch die Schließungen in die Arbeitslosigkeit und damit selbst in die Armut zu rutschen. Finanziert werden sollte dies durch die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung, die in Deutschland Spenden sammelt.

Und zwar mit großem Erfolg. "Seither sind über 62.000 Euro eingegangen, mit denen wir mit unserem ,Essen auf Rädern’ die Armen und Bedürftigen in Tiflis versorgen", freut sich Gramm riesig. Der in Eppelheim bestens vernetzte 68-Jährige rührt nicht nur kräftig die Werbetrommel, sondern verwaltet auch das Spendenkonto der evangelischen Kirchengemeinde und überweist das Geld nach Georgien. Gut 20 Prozent der Zuwendungen kommen aus Eppelheim und der direkten Umgebung.

"Ich fliege, sobald es möglich ist", hat Gramm immer wieder zu seiner Frau gesagt – nun war es so weit. "In meinem Hotel war ich der erste und einzige Gast seit September", schildert er. Auf der Rustaveli Avenue, der Prachtstraße der Hauptstadt, passierte er leer stehende Restaurants, Cafés und Geschäfte. Auch in der Altstadt, wo sonst das Leben pulsiert, nahm Gramm die Stimmung als bedrückend wahr. "Eine Katastrophe. Es tut richtig weh ein Land, das so stark vom Tourismus abhängig ist, wie ausgestorben zu erleben."

Gramm nahm an einer Essensverteilung mit 15 Stationen teil und sah die "auch für georgische Verhältnisse unvorstellbare Armut". Er sei von seiner früheren Arbeit als Sozialarbeiter einiges gewohnt – aber solche Wohnungen und Zustände habe er noch nicht erlebt. Etwa das Zuhause einer alten Frau, die in einem Gartenverschlag haust. "Unbegreiflich, wie sie bei den Bedingungen den Winter überlebt hat." Weil die Fläche Baugebiet wird, droht sie ihre Bretter über dem Kopf zu verlieren. Ebenso wie Flüchtlinge aus Abchasien, die eine alte Fabrik für Radioapparate besetzt haben und dort hausen.

"Bei jedem Einzelnen hat man die Dankbarkeit gespürt", berichtet Gramm weiter. Besonders berührt hat ihn eine ältere Frau: "Sie hat bei meinem Besuch meine Hände ergriffen und gefaltet, sich ihrer Deutsch-Kenntnisse erinnert und mit mir das Vater Unser auf Schwäbisch gebetet. Ein Gänsehautmoment."

Auch was Corona betrifft, ist die Situation in Georgien weiter angespannt. Zwar sind die Infektionszahlen auch hier gesunken, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aber immer noch bei etwa 125. Und während in Deutschland mit dem Sommer und dank des Impffortschritts die Hoffnung auf ein "normales" Leben zurückkehrt, fehlt in Georgien diese Perspektive. Schon vor dem Impfstart war die Skepsis groß. Begleitet mit viel Brimborium startete die Kampagne, eine Krankenschwester ließ sich medienwirksam impfen – und starb wenig später an einem allergischen Schock. "Danach war die Impfbereitschaft nicht mehr sehr hoch", weiß Gramm. Nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung haben eine erste Impfung, nur gut ein Prozent den vollständigen Schutz erhalten.

Und wie geht es nun mit "Wir helfen Georgien" weiter? "Wir können uns derzeit nicht zurückziehen", betont Gramm zur Aktion, die ursprünglich nur für drei Monate gedacht war. Ziel sei es, im Laufe des Jahres einen guten Abschluss zu finden – also die Hilfsbedürftigen wenn möglich wieder an die Armenküche anzubinden oder eine Heimversorgung zu finden. Langfristig gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde weitere Ideen: Etwa landwirtschaftliche Projekte fördern, Fortbildungen für Pflegepersonal anbieten, Jugendarbeit und Austausche zwischen Eppelheim und Tiflis ermöglichen. Gramm erklärt: "Das wollen wir reanimieren – Corona hat das alles ausgebremst."