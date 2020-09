Eppelheim. (luw) "Kopfschütteln", "beschämend", "menschenverachtend": Der Bericht über die Abschiebung einer offenbar gut integrierten kurdischen Familie alevitischen Glaubens bewegt viele Leser. Bekanntlich hatte die Polizei die Gürels nach über zwei glücklichen Jahren in Eppelheim plötzlich morgens um 4 Uhr abgeholt. Wenig später saßen sie im Flugzeug nach Istanbul. Von dort war die Familie Anfang 2018 vor Diskriminierung und Gewalt geflüchtet. Hierzulande waren beide Eltern berufstätig – und der ältere der beiden Söhne wäre wenige Tage nach der Abschiebung in der Friedrich-Ebert-Schule eingeschult worden. Eine Zusammenfassung der Internet-Kommentare zum gestern erschienenen Artikel:

"Hat da jemand mal an die Kinderseelen gedacht?", fragt eine Nutzerin auf Facebook, "Menschen, die sich bemühen und anpassen, ein ganz normales zivilisiertes Leben leben möchten, werden mitten in der Nacht abgeschoben? Da gibt es leider genügend andere, die es verdient hätten." In die gleiche Kerbe schlägt eine andere Leserin: "Ich kann nicht nachvollziehen, warum man solche Leute abschiebt und andere, die hier nicht arbeiten wollen und sich nicht integrieren wollen, nicht." Direkt an die Politik wendet sich eine weitere Facebook-Nutzerin: "Hey Deutschland, wärst Du nur in anderen Gesetzen auch so hart. Vielleicht möchte das Land nicht die Richtigen."

Dass "solche Fälle kein Einzelfall sind", meint ein Leser auf rnz.de. "Schade, dass Integration als Maßstab nicht gilt", schreibt er weiter. Zudem kritisiert er wie viele andere Nutzer auch, dass man hierzulande "nachts um 4 Uhr Familien mit kleinen Kindern von der Polizei aus ihren Betten holen lässt und ausweist". Er vermutet dahinter das Argument, dass man zu dieser Zeit sicher sein könne, die Abzuschiebenden auch anzutreffen. "Dennoch eine Methode, die mich an andere Regime erinnert und Kinder sicher traumatisiert."

Eine weitere Leserin auf Facebook sieht in dem Fall ein Beispiel dafür, "dass wir ein erweitertes Einwanderungsgesetz brauchen". Dagegen hält ein anderer Nutzer die Abschiebung für richtig: "In der Türkei herrschen ,normale’ Verhältnisse im Vergleich zu manch anderen Ländern", findet er. "Wieso soll man ihnen auch Asyl gewähren?" Dass die Behörde "nach geltendem Recht" vorgegangen sind, begrüßt eine andere Frau: "Und wenn gesellschaftlich etwas anderes gewollt ist, muss das über den politischen Diskurs laufen und geändert werden."