Die Straßenbahngleise sind für Autofahrer wieder tabu - und damit ist kein Platz mehr in der Ortsdurchfahrt für Parkplätze. Foto: sg

Von Anja Hammer

Eppelheim. Seit Dienstag wird kontrolliert, seit Dienstag gibt es Strafzettel. Wer in der Hauptstraße im eingeschränkten Halteverbot sein Auto abstellt, muss mit einem Knöllchen rechnen. Damit ist die Übergangszeit der gelben Hinweiszettel vorbei und den Falschparkern geht es an den Geldbeutel.

Das berichtete Bürgermeisterin Patricia Rebmann am Dienstag auf RNZ-Nachfrage. Und das, obwohl nur wenige Stunden zuvor, in der Gemeinderatssitzung am Montagabend, das Thema Hauptstraße und damit auch die Frage des Parkens ein stundenlang debattiertes Thema war.

Sie werde oft gefragt, ob sie nicht wie ihr Vorgänger ein Auge zudrücken könne bei Kurzzeitparkern in der Hauptstraße, berichtete Rebmann und stellte klar: "Nein, kann ich nicht!" Dann würde sie sich nämlich illegal verhalten und dafür sei sie nicht gewählt worden. Im gleichen Atemzug verteidigte sie Ex-Bürgermeister Dieter Mörlein: "Und auch mein Vorgänger hat sich nicht illegal verhalten, auch er hat Strafzettel verteilt." Das sei nachweisbar.

Heinz Bowe war zu Beginn der Sitzung aufgestanden. Der Juwelier war wie etliche andere Ladeninhaber der Hauptstraße in die öffentliche Gemeinderatssitzung gekommen. "Wir alle gemeinsam sorgen für eine lebendige Innenstadt, ein lebendiges Eppelheim", sagte Bowe im Namen der Einzelhändler. Und diese - ebenso wie 1600 Unterzeichner einer Unterschriftenaktion - wünschen sich mehr Kurzzeitparkplätze in der Hauptstraße.

Das Problem in der engen Ortsdurchfahrt der 15.000- Einwohner-Stadt hat sich wieder verschärft, seit die Straßenbahn zurück ist. Kurzzeitparkplätze aus der Übergangszeit mussten weichen, damit die fahrenden Autos auf der Straße ausreichend Platz haben. Dass die Verwaltung es geschafft hat, drei Kurzzeitparkplätze an der Commerzbank einzurichten, brachte ihr zwar den "Dank" von Bowe ein: "Aber wir sehen auch noch viel Luft zu mehr Lob", so der Sprecher der Geschäftsinhaber.

Bürgermeisterin Rebmann legte dar, dass man auch an anderen Stellen aktiv sei. Doch noch nicht alles sei unter Dach und Fach, da man sich mit Privateigentümern einigen müsse. Etwa direkt vor der Ladentür Bowes und bei der Bäckerei nebenan sowie unter den Arkaden am Waber-Bau. Manche Ideen seien aber nicht umsetzbar, etwa direkt vor der evangelischen Kirche.

"Da fährt die Straßenbahn direkt nebenan, da ist schnell mal ein Spiegel abgefahren", erklärte Ordnungsamtsleiter Reinhard Röckle. "Und ein Unfall zwischen Radfahrern und Fußgängern ist vorprogrammiert." Er betonte weiter, dass es derzeit wieder 19 Kurzzeitparkplätze gebe, wie vorher auch. "Nur sind sie eben woanders", so Röckle.

Doch das reicht vielen nicht.