Eppelheim. (sg) Wer noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten hat, konnte sich diese am Freitag praktisch im Vorbeigehen beim Einkauf auf dem Rewe-Parkplatz geben lassen. Am Einkaufszentrum an der Seestraße waren drei mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort, die das Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson verimpften. Stadtverwaltung, Rewe-Filialleitung, sowie Personal von DRK und DLRG-Vereinen aus der Region unterstützten die Impfaktion.

"Uns wurde ein Impfteam gemeldet, jetzt sind drei gekommen", informierte Patrick Röschmann, zuständig für Veranstaltungsorganisationen bei der Stadt. Die geschaffenen Tatsachen waren aber für ihn kein Problem. Zusammen mit Sven Ziegler organisierte er flugs weitere Zelte und Tische, sodass die Impfteams schon eine Viertelstunde früher als geplant beginnen konnten. Nach Eppelheim hatte der Rhein-Neckar-Kreis vorsorglich mehr Impfteams geschickt, weil es tags zuvor beim Termin in Schwetzingen einen großen Ansturm gegeben hatte, wusste Röschmann.

Wer bisher noch keinen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren konnte, durfte gestern ohne Anmeldung zwischen 10.30 und 15.30 Uhr vorbeikommen und sich in die Warteschlange einreihen. Zeitweise musste mit etwas Wartezeit gerechnet werden. Gleich zu Beginn der Impfaktion hatten sich etwa 15 Personen in die Warteschlange eingereiht, die aber schnell kleiner wurde.

Das Impfangebot richtete sich an Personen ab 18 Jahren – egal ob sie in Eppelheim wohnen oder nicht. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass nur eine Impfung nötig ist, sodass bereits zwei Wochen danach voller Impfschutz besteht, was für die Gestaltung der bevorstehenden Ferien- und Urlaubszeit von großem Vorteil ist. Petra Askani aus Altlußheim kam dieses Angebot gerade recht. "Ich bin kurzfristig zu einem Urlaub in der ersten Augustwoche eingeladen worden und will mich deshalb impfen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen", meinte die 57-Jährige. "Der Impfstoff bietet sich dafür an und ich habe heute Zeit. Von daher hat für mich einfach alles super gepasst."

Stylianos Samoilis aus Eppelheim gehörte zu den ersten, die sich eine Impfung abholten. Der Inhaber des Cafés "Bella Crema" am Wasserturm hat auch gleich noch einige Mitarbeiter seines Serviceteams mitgenommen. "Ich habe von dem Impfangebot gelesen und mir gleich vorgenommen, es zu nutzen, weil man nur einmal geimpft wird und damit alles gleich erledigt ist", erklärt der 28-Jährige, der sich die oft zeitintensive Impfterminsuche für die Impfzentren und lange Wartezeiten bei den Hausärzten ersparen wollte.

Die Impfteams hatten gestern je 100 Impfdosen dabei. Im Rewe-Markt wurde ihnen ein Raum zum Aufziehen der Spritzen zur Verfügung gestellt. Weitere Impfdosen konnten jederzeit aus dem Impfzentrum im Patrick-Henry-Village nachgeordert werden, war vom städtischen Mitarbeiter zu erfahren. "Es kann daher gut sein, dass der Impftermin heute auch länger geht, wenn am Nachmittag noch viele für eine Impfung anstehen", meinte Röschmann. Die Wartezeit konnte jeder Impfwillige selbst verkürzen, indem er vorab den Erhebungsbogen mit seinen persönlichen Daten ausfüllte und ihn zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument, dem Impfpass und der Versichertenkarte an der Anmeldung vorlegte.