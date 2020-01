Eppelheim. (sg) Die Europäische Union hat für Städte und Gemeinden, die Interesse daran haben, ihren Einwohnern und Besuchern an verschiedenen Standorten oder Einrichtungen öffentliches W-Lan anzubieten, ein Förderprogramm aufgelegt. Mit "WiFi4EU" sollen Kommunen bei der Anbindung an schnelles Internet durch drahtlose Internetzugänge, sogenannte WLAN-Hotspots, im öffentlichen Raum unterstützt werden. "WiFi" (Wireless Fidelity) ist dabei eine der gebräuchlichsten W-Lan-Technologien, die aktuell verwendet wird. Damit können sich Nutzer von Smartphones, Tablets oder Notebooks ohne Kabel mit dem Internet verbinden. Die Initiative der EU soll vor allem Bürgern und Touristen zugutekommen. Die Hotspots sollen Teil eines europaweiten Netzes werden, damit Nutzer über alle lokalen WiFi4EU-Hotspots in der ganzen Europäischen Union kostenfrei surfen können.

Das neue Förderprogramm der EU kam der Stadt gerade Recht für ihr Projekt "Eppelheim geht online". "Wir wollten längst schon im Stadtgebiet öffentliche Hotspots für kostenfreies und schnelles Internet einrichten, aber es ist bei uns eben auch immer eine Frage des Geldes", so Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Im Rathaus nahm Stanislaus Krawczyk als zuständiger Amtsleiter zusammen mit den beiden IT-Mitarbeitern der Stadt, Andreas Schmiedel und Klaus Hildebrandt, die Sache in die Hand und schickte einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die EU-Förderung ab.

Die Städte und Gemeinden wurden in der Reihenfolge der Beantragung, also nach Datum und Uhrzeit der Antragstellung, ausgewählt. Eppelheim war mit dabei. "Die Fördergutscheine wurden nach dem Windhundprinzip vergeben. Daher musste man schnell sein, um zu den Ersten zu gehören", informierte die Bürgermeisterin bei der Vorstellung des neuen Angebots im Rathaus. Eppelheim erhielt einen Gutschein in Höhe von 15.000 Euro, der bereits zur Deckung von Geräte- und Installationskosten für die WiFi-Hotspots eingesetzt wurde.

Dieser Förderbetrag reichte aus, um in einem ersten Schritt an vielfrequentierten Plätzen und öffentlichen Gebäuden der Stadt Hotspots einzurichten. Dazu gehören die Rathaus-Haltestelle, das Rathaus, die Rudolf-Wild-Halle, der Wasserturmplatz und das Capri-Sonne-Sportcenter. An Gebäuden, Haltestelle und Plätzen wurden die entsprechenden Aufkleber angebracht. "Hier kann man jetzt kostenfrei und schnell mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde ins Internet", erklärten Andreas Schmiedel und Klaus Hildebrandt.

Wer den neuen Service der Stadt nutzen möchte, muss nur an den genannten Standorten sein Smartphone, Tablet oder Notebook mit dem W-Lan-Netzwerk "WiFi4EU" verbinden und die Nutzungsbestimmungen akzeptieren, um direkt loszulegen. Nach 24 Stunden wird man automatisch ausgeloggt.

Jede Internetverbindung wird durch die Nutzung von "Virtual Private Network" (VPN) vollständig verschlüsselt und ist anonym. Die Stadt erhält keine Informationen darüber, wer das Angebot nutzt. Sie kann lediglich die Zahl der Anmeldungen an den verschiedenen Standorten einsehen. "Dass uns die Einrichtung von WiFi-Hotspots trotz knapper Kassen gelungen ist, freut mich immens. Denn wir leben in einem Zeitalter, wo solche Angebote einfach zum Standard einer Kommune gehören sollten", so Rebmann. Ob es in Zukunft kostenfreies und schnelles Internet im gesamten Stadtgebiet geben wird, hänge von den vorhandenen Finanzmitteln und dem politischen Willen ab.