Eppelheim. (sg) Die geplante Güterbahntrasse durch die Region sorgt weiter für Protest. Sichtbar wird der Widerstand nun auch in Eppelheim, wo am Samstag großflächige Plakate gegen das Großvorhaben vorgestellt wurden.

Alle waren zu der Plakataktion an der Schwetzinger Straße erschienen, nur der Sprecher der Eppelheimer Bürgerinitiative (BI) gegen die geplante Güterbahntrasse, Dr. Erich Zahn, musste aus gesundheitlichen Gründen passen. Vertreten wurde er von Alexandra Ulrich und Caren Thönnessen-Knoglinger von der BI Plankstadt. Die Frauen hatten recht schnell eine Bürgerinitiative in Plankstadt ins Leben gerufen, um sich dem "Wahnsinn", wie sie es formulieren, entgegenzustellen. Denn als klar wurde, dass im Zuge der Streckenverbesserung zwischen den Hochseehäfen Rotterdam und Genua die Deutsche Bahn für den Gütertransport zwischen den Rangier- und Güterbahnhöfen Mannheim und Karlsruhe eine neue Strecke durch die Region plant, die Kommunen und Landschaften zerschneidet, war für sie Handeln angesagt. Sie holten die von der Trassenführung betroffenen Kommunen Oftersheim, Eppelheim und Heidelberg mit seinem Ortsteil Grenzhof für ein "gemeinsames Nein zur Gütertrasse" mit ins Boot.

"Wir wollen der Deutschen Bahn zeigen: Wir stehen hier in der Region zusammen!", betonte BI-Sprecherin Ulrich. Gleichzeitig machte sie deutlich: "Wir sind nicht gegen die Deutsche Bahn oder gegen eine Güterbahntrasse, aber wir wollen für alle eine umweltverträgliche Lösung erreichen." Durch die derzeit oberirdisch geplante Trassenführung würden wertvolle Landschaft und Ackerböden zerstört.

Nachdem in den vergangenen Tagen die Bevölkerung in den Nachbarkommunen Oftersheim und Plankstadt mit Plakaten und Infoblättern über das "Gemeinsam sagen wir Nein zur Gütertrasse" informiert wurden, folgte nun Eppelheim. Bei dem Termin am westlichen Stadteingang wurde das großflächige Werbeplakat vorgestellt, mit dem man die Vorbeikommenden auf die negativen Folgen einer Bahntrasse für Mensch, Natur und Umwelt aufmerksam machen möchte. Denn eine der geplanten Trassen würde zwischen Eppelheim und Plankstadt verlaufen und auch die Oftersheimer Gemarkung tangieren.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann, ihr Oftersheimer Amtskollege Jens Geiß, Plankstadts Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Waldecker sowie Gemeinderäte und interessierte Bürger hatten sich eingefunden, um ihre Meinung kundzutun und Fragen zu stellen. Rebmann wünschte sich von der Deutschen Bahn eine vernünftige Lösung. "Eppelheim ist von Infrastruktur umzingelt und hat Lärm von allen Seiten", betonte sie. "Wir brauchen die Verkehrswende – aber eine für Menschen verträgliche." Sie verwies auf Tunnel- oder tiefergelegte Trog-Lösungen, die deutlich umweltverträglicher seien. Bei einer oberirdisch angelegten Gütertrasse zwischen den Kommunen hätte Eppelheim mit einer Lärmschutzwand ein Sicht- und ohne ein solches Bauwerk ein erhebliches Lärmproblem. "Wir sehen die Plankstädter ganz gerne und möchten keine Lärmschutzwand zwischen uns haben", so Rebmann. Auch wenn die politische Entscheidung über den Trassenbau erst in etwa sechs bis acht Jahren anstehe, müsse man jetzt zusammenstehen und dafür sorgen, dass die Menschen in der Region das Mehr an Ausgaben für eine für alle verträgliche Lösung wert seien, meinte sie.

Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß unterstrich das wichtige Miteinander aller betroffenen Kommunen. Zusammenstehen und Stärke zeigen gegenüber der Bahn war seine Devise: "Damit der Mensch bei diesem Projekt nicht zu kurz kommt." Er lobte die "Unterstützung von allen Seiten", sprich von regionalen Landtags- und Bundestagsabgeordneten. Jetzt müsse gegenüber der Bahn deutlich Stellung bezogen werden, denn das Projekt betreffe die Menschen in der Region für die nächsten 80 bis 100 Jahre.

Gerhard Waldecker, der Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher vertrat, dankte zunächst den BI-Vertretern, die die negativen Folgen für Mensch und Natur publik mache. Ziel müsse sein, sich gemeinsam gegen den enormen Flächenverbrauch zu stellen, den eine oberirdische Gütertrasse zur Folge hätte.

Man sei nicht gegen die Bahn und auch nicht gegen eine Verkehrswende, aber die Menschen hier seien schon stark durch Lärm gebeutelt, so Eppelheims Grünen-Rätin Isabel Moreira da Silva. Eppelheim sei großflächig "verlärmt". "Felder, Wald und Naherholung sind deshalb umso wichtiger." Bernd Binsch, Fraktionssprecher der Eppelheimer Liste, merkte an: "Jedem ist die überregionale Bedeutung dieses Neubauprojekts bewusst, aber eigentlich will es niemand."