An rund zehn Stationen in und um Eppelheim machte die Tour der Grünen Halt, um über den jeweils aktuellen Stand zu reden. Foto: privat

Eppelheim. (ma) Die Bundestagsabgeordnete und baden-württembergische Spitzenkandidatin Franziska Brantner (Grüne) ist bei der traditionellen "Tour de Eppelheim" des Grünen-Ortsverbands im Rahmen des "Stadtradelns" mitgefahren. Laut Mitteilung der Grünen führte die Tour zu "aktuellen politischen Brennpunkten" der Stadt. Vor allem umweltgerechte Mobilität, Klimaschutz und Stadtentwicklung standen im Fokus. Stationen waren etwa zehn Orte in und um Eppelheim.

An der Hauptstraße erläuterten Stadtrat Marc Böhmann und die Fraktionsvorsitzende Christa Balling-Gündling den Stand der Diskussion über das demnächst vorliegende Verkehrskonzept. "Wir Grüne kämpfen seit mittlerweile Jahrzehnten für eine deutliche Verkehrsberuhigung der Hauptstraße", sagte Böhmann. "Eppelheim braucht ein Zentrum, in dem sich auch die Fußgänger und Radfahrer gerne aufhalten und sicher fühlen", ergänzte Brantner. Sie hoffe im Zusammenhang mit dem zukünftigen Verkehrskonzept der Stadt auf eine Verkehrswende, "die letztlich allen Bürgerinnen und Bürgern Eppelheims zugutekommen wird".

Im Eppelheimer Süden befuhren die Teilnehmer dann die Vorzugstrasse des zukünftigen Radschnellweges zwischen Heidelberg und Schwetzingen. Hier, so der bisherige Planungsstand, soll eine direkte Radverbindung entlang der historischen Maulbeerallee vor allem für Rad-Pendler und Freizeitfahrer entstehen. Auch ein Rad-Zubringer zum Heidelberger PHV ist vorgesehen. Brantner erklärte, wie durch einen solchen Radschnellweg die Menschen in der Umgebung motiviert werden könnten, auf das Auto zu verzichten. "Wir wissen aus Untersuchungen: Ein ausreichend breiter Radschnellweg führt dazu, dass auch Kinder oder ältere Radlerinnen und Radler in ihrem Tempo sicher und direkt zu ihrem Ziel kommen."

Um die Vereinbarung von Wohnbau, Verkehrswende und Klimaschutz ging es bei den zukünftigen Quartieren an der Heinrich-Schwegler-Straße und der Erich-Veith-Straße sowie an der Straßenbahn-Endstation, die bald barrierefrei gestaltet wird. Stadträtin Claudia Grau-Bojunga und Stadtrat Hubertus Mauss unterstrichen, wie wichtig es für die Grünen sei, bei diesen Bauprojekten den bisherigen Baumbestand zu erhalten und die Nachverdichtung so sensibel umzusetzen, dass die Natur "zu ihrem Recht" komme und das Stadtklima nicht noch mehr leide.

Am Hugo-Giese-Platz erklärte Stadträtin Nika Weiss das neue Lärmschutzgutachten. "Das Gutachten hat, wie wir vermutet haben, ergeben, dass viele Anwohner der Rudolf-Wild-Straße und der Scheffelstraße einem sehr hohen Verkehrslärm ausgesetzt sind." Als "wichtigen Schritt" wertete sie die vorgesehene Einführung von Tempo 30 in beiden Straßen. Brantner resümierte am Schluss: "Hier in Eppelheim sieht man sehr deutlich, dass Stadtentwicklung mit Klimaschutz Hand in Hand gehen kann, um unser gutes Leben auch in Zukunft zu garantieren."