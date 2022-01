Eppelheim. (lesa) Noch eben Geld abheben vor dem Wocheneinkauf. Das war bis vor einigen Wochen noch auf dem Supermarktparkplatz in der Eppelheimer Handelsstraße möglich. Dort befand sich ein kleiner Pavillon der Sparkasse Heidelberg mit einem Geldautomaten – bis Ganoven diesen am 22. Oktober sprengten und völlig zerstörten. Wo einst Pavillon und Geldautomat standen, ist inzwischen nur noch kahles Fundament zu sehen – abgesperrt durch Bauzäune. Wie ist der Stand der Ermittlungen im Falle des gesprengten Arsenals? Und wird in Zukunft das Geldabheben auf dem Parkplatz wieder möglich sein? Die RNZ hat nachgeforscht.

Mit 120.000 Euro Beute machten sich die Täter nach der Sprengung im Oktober davon. Eine daraufhin eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb erfolglos: Die Ganoven waren auf und davon. Ob es nun, gute drei Monate nach dem Vorfall, neue Fahndungsergebnisse gibt oder die Täter gar gefasst sind, sagte die Polizei auf RNZ-Nachfrage nicht. "Aus ermittlungstaktischen Gründen" könne die Polizei "keine weiteren Auskünfte zu den noch andauernden Ermittlungen geben", teilt Sprecher Dennis Häfner mit.

Wie aber sieht es mit der Zukunft des Geldautomaten-Standorts aus? "Zwischenzeitlich hat eine entsprechende Risikoanalyse bezüglich der Fortführung des Standortes stattgefunden", sagt Stephan Brandhuber, Pressesprecher der Sparkasse Heidelberg. Grund dafür waren mehrere Sprengungen von Geldautomaten in den zurückliegenden Monaten – "insbesondere an Orten außerhalb von Wohngebieten und nahe der Autobahnen", so der Sprecher. Zuletzt erregte wie in der RNZ berichtet Mitte Dezember eine Geldautomaten-Sprengung in der Haberstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach Aufsehen.

Ein konkretes Ergebnis für die Zukunft des Standorts in der Eppelheimer Handelsstraße gibt es jedoch Brandhuber zufolge noch nicht: "Eine abschließende Entscheidung zur Beibehaltung der SB-Stelle in der Handelsstraße ist noch nicht getroffen." Sollte der Standort nicht wieder aufgebaut werden, betont Brandhuber jedoch die gesicherte Bargeldversorgung, insbesondere durch die Filiale in der Hauptstraße. "Die Fahrzeit von dort zur Filiale beträgt circa vier Minuten, zu Fuß ist sie ebenso in kurzer Zeit erreichbar", rechnet er gesehen von der Handelsstraße aus vor. Dort indes bleibt es wohl vorerst bei blankem Fundament und Bauzäunen...