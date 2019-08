Von Anja Hammer

Eppelheim. Es grenzt fast an ein Wunder: Die Friedhofskapelle steht immer noch. Dabei heißt es seit fast zweieinhalb Jahren, dass "Gefahr in Verzug" ist und die Fenster jederzeit "einkrachen" könnten. Dennoch ist bislang nicht viel geschehen - zu emotional ist das Thema. Die lieb gewonnenen bunten Mosaikfenster auf der einen Seite und die leere Stadtkasse auf der anderen Seite haben bislang stets eine explizite Entscheidung des Gemeinderats verhindert. Bis jetzt. Dabei schwang das Pendel nicht zugunsten der farbigen Gläser.

Um endlich eine Entscheidung herbeizuführen, führte Bauamtsleiter Michael Benda in der jüngsten Ratssitzung die Dringlichkeit vor Augen: "Bei Starkregen sind die Fenster nicht mehr dicht", berichtete er. "Dafür haben wir jetzt Wischmopps in der Kapelle bereitgestellt." Auf der Empore sei der Boden bereits von Wasserschäden gezeichnet. Auch blickte er auf die bisher unternommenen Bemühungen zurück - und das waren schon einige. Eine erste Auftragsvergabe vor über zwei Jahren war an den üppigen Nachforderungen der Firma gescheitert. Ein weiteres Angebot über farblose Fenster war vor einem Jahr am Gemeinderat gescheitert.

Daher hat die Verwaltung in der Zwischenzeit zwei Firmen gefragt, was sie zu einem Erhalt der Buntfenster meinen. Das Ergebnis: "Vom Buntglas haben wir von der Verwaltung Abstand genommen", so Benda: "Im Sommer besteht bei Hitze die Gefahr, dass sie reißen." Als Alternative hatten beide Firmen Angebote eingereicht: Eines sah eine kleinflächige Einteilung der Fensterflächen vor - um zumindest ansatzweise das bisherige Flair zu erhalten. Benda: "Das verursacht aber auch mehr Kosten." Nämlich insgesamt 193.000 Euro. Der andere Entwurf mit einer großflächigen Gliederung würde nur 97.000 Euro kosten.

Jürgen Geschwill (SPD) sprach von einem "ernüchternden Ergebnis", denn seine Fraktion hätte gerne das Buntglas erhalten. "Angesichts der nicht ganz einfachen Haushaltslage haben wir uns für die vernünftigere Variante entschieden", resümierte Geschwill und meinte damit die großflächige Gliederung. Bernd Binsch (EL) bedauerte: "Baukunst aus den 60er Jahren gibt es wohl nicht mehr zu erschwinglichen Preisen." Aus finanziellen Gründen sei auch seine Fraktion für die günstigere Fenster-Variante. Für diese sprach sich auch Christa Balling-Gündling (Grüne) aus. Allerdings schlug sie vor, ob man nicht prüfen könne, die bunten Fenster im Eingangsbereich durch einen Glasvorbau zu erhalten - wie es bei den Fenstern im Altarbereich der Fall sei. "Dann könnten wir das Buntglas zumindest vorne und hinten erhalten", so Balling-Gündling.

Bauamtsleiter Michael Benda war von dieser Idee wenig begeistert. Er verwies zunächst auf den maroden Beton in der Fensterkonstruktion und darauf, dass die Verwaltung über ein Jahr lang nach Firmen gesucht hätte, die überhaupt zur Fenstersanierung bereit seien. Ihm zur Seite sprang Trudbert Orth (CDU/FDP): "Ich bin für ein Gesamtbild." Und das war die 97.000- Euro-Variante.

Dennoch fiel der Beschluss nicht einstimmig aus. Alexander Pfisterer (SPD) und Martin Gramm (Grüne) mochten sich mit dem Abschied von den bunten Fensterfronten nicht abfinden. Sie waren auch schon in den vergangenen Diskussionen starke Befürworter der Buntfenster. Pfisterer: "Mit ihnen geht der Charakter der Aussegnungshalle verloren." Gramms Idee, etwa nach Sponsoren zum Erhalt der Fenster zu suchen, wurde nicht aufgegriffen.