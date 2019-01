Eppelheim. (aham) Es wird billiger. Wann hat man so etwas schon mal? Dieses Glück wird der Stadtverwaltung mit dem neuen Jahr zuteil. Die "Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH" verlangt für die Betriebsführung für den Wasserversorgungsbetrieb seit Jahresbeginn 140.000 Euro im Jahr. Das ist die zweite Preissenkung in Folge - und natürlich nahm der Gemeinderat das Angebot einstimmig an. Ob allerdings die Bürger auch etwas davon haben, bleibt abzuwarten.

Zuletzt war das Betriebsführungsentgelt für 2018 von 165.000 auf 180.000 Euro reduziert worden, berichtete Kämmerer Hubert Büssecker in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und werde der Vertrag verlängert, seien es eben nur noch 140.000 Euro im Jahr, so Büssecker weiter. Das liege daran, dass keine Arbeiten mehr im Werksbetrieb anfallen.

Das Wasserwerk ist geschlossen; Eppelheim fördert kein eigenes Wasser mehr. Die aktuelle Summe würde sich etwa aus Lohnkosten, Zählerwechseln oder Reparaturen zusammensetzen, erläuterte Christa Balling-Gündling.

Ob dies aber auch Auswirkungen auf den Wasserpreis hat? Auf RNZ-Nachfrage meinte Kämmerer Büssecker: "Im Moment nicht." Durch den Rückbau des Wasserwerks bestünden derzeit erhöhte Kosten. "Über kurz oder lang wird sich die Senkung des Betriebsführungsentgelts aber auf den Wasserpreis auswirken", prognostizierte Büssecker. Die Gebühr wurde zuletzt 2017 geändert, damals wurde der Preis für einen Kubikmeter Frischwasser auf 2,13 Euro festgelegt.