Eppelheim. (aham) Zu übersehen ist er jetzt nicht mehr: der sogenannte "Halbkreisel von Eppelheim". Denn seit Neuestem wird der Kreisverkehr am Stadtausgang in Richtung Heidelberg von vier großen Blumenkübeln geschmückt. Mit Blüten in frühlingshaftem Lila und fröhlichem Orange werden Autofahrer hier nun auf die richtige Bahn gelenkt. Dank der Bepflanzung durch die Stadt ist der Kreisel nun also doch noch zu einer runden Sache geworden.

Zuvor musste die neue Verkehrsanlage nämlich regelmäßig Kritik einstecken: Es wurde bemängelt, dass der Bordstein nicht durchgängig ist und der Kreisel somit halbrund erscheint, dass er trostlos wirke und einem Eingangstor der Stadt nicht würdig sei, und dass er Motorradfahrer dazu verleite, die ebene Seite als "Sprungschanze" zu nutzen.

Zumindest die letztgenannten Kritikpunkte sind nun mit den Pflanzkübeln erledigt. Die in einer Reihe entlang der Straßenbahngleise aufgestellten Kübel machen zwar den Innenteil des Kreisverkehrs an sich nicht runder. Aber die vier kreisförmigen Gefäße sollen die fehlenden Rundungen zumindest doch einigermaßen ausgleichen.