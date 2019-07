Eppelheim. (aham) Verliebte und Verlobte können Freudensprünge machen: In der Region gibt es wieder einen ungewöhnlichen Ort mehr für das Ja-Wort. Im Eppelheimer Wahrzeichen, dem Wasserturm, ist nach zweijähriger Pause das Trauzimmer wieder für den Start ins Eheleben zu haben.

Rückblick: Im Mai 2017 hatte das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises der Romantik im fast 50 Meter hohen Wasserturm ein jähes Ende gesetzt. Es untersagte die Nutzung des 2007 auf Initiative von Alt-Bürgermeister Dieter Mörlein eingerichteten Trauzimmers im Zwischengeschoss des 1907 errichteten Turms. Die Behörde berief sich unter anderem auf den Brandschutz.

Doch die Eppelheimer trauerten dem Trauzimmer hinterher. "Viele Bürger haben mich angesprochen", berichtet Bürgermeisterin Patricia Rebmann. "Der Wasserturm ist eben ein Wahrzeichen und ein Stück Identifikation mit der Stadt." Entsprechend beliebt war die ungewöhnliche Hochzeitslocation: Vor der Schließung fanden dort rund 80 standesamtliche Trauungen pro Jahr statt; sogar von auswärts kamen Paare nach Eppelheim.

"Also habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Trauzimmer wieder zu öffnen", erklärt Rebmann. Es dauerte zwar und sei nicht ganz einfach gewesen, doch nun seien alle Auflagen erfüllt. Die Genehmigung gilt allerdings nur für das Erdgeschoss. Dort befindet sich das Trauzimmer nun. Sprich: Das Hasenmuseum, das dort früher war und aus den gleichen Gründen wie das Trauzimmer geschlossen wurde, sucht nach wie vor ein neues Zuhause.

Was ist neu im Trauzimmer? Die Wandverkleidung wurde vergrößert, sodass ein Waschbecken installiert werden konnte. Die Wände wurden frisch gestrichen, ein roter Balken stellt eine optische Decke dar, die historischen Wasserrohre erstrahlen in neuem Blau und der Boden wurde ebenfalls neu gemacht. Außen an der Fassade wurden die Sandsteine gereinigt. Um die Kosten gering zu halten, hat die meisten Arbeiten - bis auf die neue Wandverkleidung - der städtische Bauhof erledigt. Die frühere Deko aus Herzen und Rosen ist nun einfach ein Stockwerk weiter nach unten gezogen.

Das erste Paar hat sich sogar schon im Wasserturm "getraut". "Die beiden waren total glücklich", weiß die Bürgermeisterin. Denn die beiden Eppelheimer würden zu eben denjenigen gehören, die sagen: "Der Wasserturm gehört zu uns." Und Rebmann ist sich mit ihnen einig: "Unser Wasserturm ist der schönste von allen!"