Eppelheim. (pol/mare) Am Dienstagabend hat ein Dachgeschoss in Eppelheim gebrannt. Das berichtet die Polizei,

Gegen 20.30 wurde dem Polizeinotruf in Eppelheim ein Brandausbruch in einem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße gemeldet. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.