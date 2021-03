Eppelheim. (ths) Der barrierefreie Ausbau der Straßenbahn-Endhaltestelle "Kirchheimer Straße", die freilich in der Schwetzinger Straße liegt, rückt endgültig in greifbare Nähe. Dies teilten die beiden Verantwortlichen für diese Maßnahme bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), Paul Ritze und Eveline Herrmann, dem Gemeinderat sehr ausführlich mit. Demnach legten sie den endgültigen Baubeginn auf den 23. Juni fest und sprachen dabei von einer über 16 Wochen andauernden Bauzeit. Das heißt, mit einem Ende der Maßnahme können die Nutzer spätestens am 17. Oktober rechnen. Bis dahin, so war zu hören, gelten geänderte Bedingungen für den Nahverkehr: Es stehen Gleiserneuerungen, der Bau eine längeren Bushaltestelle, ein überdachter Mittelbahnsteig und die Errichtung eines Fahrgastinformationssystems an. Dann können endlich auch die neuen, 40 Meter langen Vario-Bahnen Einzug in Eppelheim halten.

Insgesamt verschlingt das Projekt, dem sich noch im Westen eine Fußgängerquerung über die Straße sowie überdachte Fahrradständer und ein Sozialcontainer hinzugesellen, über 2,7 Millionen Euro. "Durch die aktuelle Änderung der Förderhöhe des Landes hat sich die Grundförderung der zuwendungsfähigen Baukosten von 50 auf 75 Prozent erhöht und die zuwendungsfähigen Planungskosten sind von fünf auf 15 Prozent der zuwendungsfähigen Baukosten gestiegen", unterbreitete Herrmann den sichtlich zufriedenen Räten die im Moment geschätzten Gesamtkosten. Auf die Stadt komme daher jetzt "nur" noch ein Eigenanteil eines Nettobetrags von rund 542.450 Euro zu, so eine ebenfalls sichtlich zufriedene Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

Eines musste sich Christa Balling-Gündling (Grüne) allerdings abschminken: Weder die von ihr vorgeschlagene Begrünung der Dächer, weitere Grünflächen oder mehr Fahrradständer ließen sich so einfach verwirklichen. Dennoch zeigte sie sich froh, dass nach dem vorgestellten Projektablauf, der mit den Planungen vor das Jahr 2015 zurückreicht, "nun endlich begonnen" werde.

Die immer wieder vorgetragene Kritik, die Haltestelle dort nicht als Endpunkt auszubauen, sondern an den Ortsrand in die Nähe des Wasserwerks zu platzieren, hielt sie für eine "benutzerfeindliche Lösung", da sie die Grünen immer als Befürworter einer Weiterführung nach Schwetzingen sah. "Das scheiterte aber am Widerstand von Plankstadt", wusste sie. Dass trotzdem noch eine Erweiterung in Richtung Schwetzingen möglich sei, stellte Herrmann dabei nicht in Abrede.

Erhebliche Zweifel an "einem gut funktionierenden ÖPNV" trotz späterer Zustimmung für die unterbreitete RNV-Planung äußerte zudem Trudbert Orth (CDU/FDP). Er vermisste nämlich ein Gesamtkonzept, das den barrierefreien Ausbau auch der Haltestellen "Rathaus" und "Jakobsgasse" mit einschließe. Ferner prangerte er die quietschenden und ruckelnden uralten Bahnen an, die sich momentan – nach der Überquerung der Autobahnbrücke – über den Kreisel bewegen und wo der Fahrer oft per Hand die Weiche stellen müsse.

"Verbesserungsbedarf ist immer möglich", gab Renate Schmidt (SPD) während ihres Plazets zu dieser Konzeption zu Protokoll. Sie freute sich einfach nur, dass jene nicht enden wollende Geschichte jetzt endlich zum Abschluss komme. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wünschte sich zusätzlich eine Neuausrichtung der Buslinie 713 und eine Verlegung der geplanten Fußgängerquerung über die Schwetzinger Straße in Höhe des Clara-Schumann-Wegs. Und bei einem "gesamtheitlichen Haltestellenkonzept" dürfe auch die Fläche für ein "Park & Ride-System" nicht fehlen.