Eppelheim. (sg) Seit knapp sieben Jahren gibt es das regionale Fahrradmietsystem Nextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). In 20 Kommunen, darunter auch Eppelheim, können an den Stationen Fahrräder rund um die Uhr ortsübergreifend ausgeliehen und wieder zurückgegeben werden. Seit Kurzem ist Eppelheim um eine dieser Stationen reicher: Mit dem Standort Haupt-/Grenzhöfer Straße ganz nah an der Straßenbahn-Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" wurde die zweite VRN Nextbike-Station in der Stadt installiert. Schon etwas länger gibt es eine Ausleihstation am Campus Eppelheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in der Handelsstraße.

"Vor allem in Ergänzung mit Bus und Bahn werden die Bikes gern genutzt", sagt Kundenbetreuer Alexander Korol, "unsere Kunden leihen die Räder zu 99 Prozent per Smartphone." Speziell die neue Reservierungsfunktion sei sehr beliebt. Kunden können damit 30 Minuten vor Fahrtantritt bis zu vier Räder an einer ausgewählten Station kostenfrei reservieren.

VRN Nextbike verzeichnete im vergangenen Jahr im VRN-Verbundgebiet mit 2100 Leihrädern und 570.000 Ausleihen an 350 Stationen sein bisher erfolgreichstes Jahr. Etwa eine Million Kilometer wurden 2021 von den Nutzern auf den hellblauen Fahrrädern zurückgelegt.