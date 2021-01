Epfenbach/Aglasterhausen/Schönbrunn. (RNZ/rl) An der Kreisstraße K4190 zwischen Epfenbach und der Einmündung der Kreisstraße in die Landesstraße L532 werden am Donnerstag mehrere Bäume gefällt, deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Für die Arbeiten wird die Kreisstraße zwischen 8.30 und 15.30 Uhr mehrere Male kurzzeitig komplett gesperrt. "Der Grund für die instabilen Bäume dürfte die Schneelast der vergangenen Tage sein", erklärt Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien.

K4101, L532 und L595 wegen Holzernte zeitweise voll gesperrt

In der Zeit von Montag, 1. Februar 2021 bis Freitag, 5. Februar 2021 werden verschiedene Straßen im Bereich Waldwimmersbach, Mückenloch und Haag zeitweise mit Ampelschaltung voll gesperrt.

Das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises führt Waldpflegemaßnahmen entlang dieser Landes- und Kreisstraßen durch, um die angrenzenden Bestände stabil zu erhalten. Während dieser für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden notwendigen Maßnahme müssen die Straßen für den gesamten Verkehr – einschließlich Fußgänger und Radfahrer – zeitweise voll gesperrt werden. Es kann daher zu Wartezeiten von bis zu zehn Minuten kommen. Das Kreisforstamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Vollsperrung.

Folgende Straßen sind betroffen:

K4101: Zwischen Waldwimmersbach und Mückenloch, 1. bis 3. Februar (Montag bis Mittwoch) jeweils von 8 bis 16 Uhr.

L532: Von Waldwimmersbach Richtung Aglasterhausen bis zum Abzweig nach Epfenbach: Donnerstag, 4. Februar ab 8.30 Uhr.

L595: Waldwimmersbach Richtung Schönbrunn Haag, zwischen Waldwimmersbach und Haag am Donnerstag, 4. Februar ab 12 bis 16.30 Uhr und am Freitag, 5. Februar, 8 bis 16.30 Uhr.