Von Agnieszka Dorn

Sandhausen. Es gibt noch viele ungeklärte Fragen zum Coronavirus. Etwa: Können Vampire sich infizieren? Womöglich während sie ihren Hunger stillen? Obwohl: Blutspenden sind laut dem Deutschen Roten Kreuz auch in Coronazeiten ungefährlich – also dürften sich demnach Vampire beim Blutsaugen ja auch nicht anstecken. Oder doch? Sie weiß nicht, ob Vampire sich mit Corona anstecken können, sagte eine junge Besucherin der Sandhäuser Gemeindebibliothek, interessieren würde sie es aber schon. Der Vampirfan verweilte mit Mund-Nasen-Bedeckung an der Fantasyreihe und nahm einen entsprechenden Schmöker mit. Vielleicht findet die junge Dame die Antwort ja in dem Buch, denn Coronaviren gibt es bekanntlich ja schon länger...

Seit zwei Wochen ist die Gemeindebibliothek in Sandhausen unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder offen. "Die Besucher sind unheimlich froh, dass wir nach der Zwangspause wieder geöffnet haben", sagte Bibliotheksleiterin Ute Machauer. Kurz vor der Schließung hatte es einen wahren Ansturm auf Bücher, DVDs und Brettspiele gegeben. Ausgeliehen wurden samstags an die 2000 Medien, normalerweise gehen an dem Tag um die 400 bis 500 über die Theke. Die Bibliothek war teilweise leergefegt. Mittlerweile sind die Regale wieder gut gefüllt.

Die Stimmung ist entspannt, Die Hygieneregeln – das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und die Wahrung des Sicherheitsabstands – sind die Leseratten schon von anderen Geschäften gewohnt und haben sie verinnerlicht. Das vor einigen Monaten unvorstellbare hat sich zu einer Art Routine entwickelt. Die Besucher gehen sich bei der Suche nach Lesestoff aus dem Weg, steht jemand bei einem bestimmte Genre, sucht man sich eine andere Bücherreihe. Stöbert jemand bei den Spielen, wartet man geduldig. Während einige in den Zeitschriften blättern, sind andere bei den DVDs. Eine Familie deckt sich mit Kinderbüchern ein, darunter Titel wie "Was macht die Sonne in der Nacht?" oder "Achtung Baustelle Bauernhof". Es sei nicht ganz einfach durch den Mundschutz zu atmen, aber er wollte sich unbedingt neue Spiele ausleihen, erzählte ein Junge.

Beibehalten wurden die Leseecken – jede Bibliothek handhabt das etwas anders – allerdings sollte nicht länger als eine Viertelstunde dort verweilt werden. "Wir laufen nicht mit einer Stoppuhr durch die Gegend, haben aber schon ein Auge darauf, dass die Zeit eingehalten wird", sagte Ute Machauer schmunzelnd. Bis auf Weiteres ist das Internetterminal stillgelegt, genauso wie die Kaffeemaschine. Der Kinderbereich wurde auf wenige Bücher reduziert. 25 Personen sind gerade das Maximum in der Bibliothek.

Damit man sich nicht in die Quere kommt, gibt es schon vor der Bibliothek ein Eingangs- und Ausgangsleitsystem. Die Einschränkungen nehme man gerne in Kauf, sagte eine Stammbesucherin. Die Aus- und Rückgabe findet hinter der Plexiglasscheibe statt. Jedes Medium werde bei der Rückgabe von außen desinfiziert und liege meistens einen Tag im Bücherregal, berichtet Machauer. Es sei unmöglich Bücher von innen zu desinfizieren, dann gehen die Seiten kaputt, fügte sie hinzu. Desinfiziert wird jeden Tag ohnehin die gesamte Bibliothek.

Und wer sich nicht hierher traut, bekommt die Medien zusammengestellt und nach Hause gebracht.