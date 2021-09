Eppelheim. (bmi) Der Ausbau der Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" an der Straßenbahnlinie 22 zu einem barrierefreien Umsteigepunkt verzögert sich. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am gestrigen Montag mitteilte, bleibt die Sperrung der Hauptstraße bis Montag, 11. Oktober, statt wie geplant bis zum vergangenen Freitag bestehen. Vom 11. bis 17. Oktober ist die Sperrung des Clara-Schumann-Wegs nötig, ab 25. Oktober sollen die Straßenbahnen wieder rollen. Mit "andauernden Lieferschwierigkeiten bei vielen entscheidenden Materialien und Bauteilen" begründet die RNV die Verzögerung. Zwar wurde mit größerem zeitlichen Vorlauf bestellt, allerdings habe sich die Situation jüngst nochmals deutlich zugespitzt. Zudem seien die Arbeiten am Kanal aufwendiger als gedacht.