Von Benjamin Miltner

Bammental. Matthias Fuchs steht vor einem Rätsel. Der Leiter des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises kann nicht so recht verstehen, warum die niedrige Eisenbahnbrücke in der Elsenztalgemeinde immer wieder zur Brummi-Bremse wird. "Aus meiner Sicht herrscht dort eigentlich keine besondere Gefahrenstelle", sagt Fuchs. Er erklärt: Die Durchfahrtshöhe sei mit 3,10 Meter fast um einen Meter tiefer als die sonst üblichen vier Meter, der Unterschied deutlich sichtbar. "Die Brücke macht auch optisch einen niedrigeren Eindruck", meint der 57-Jährige. Er weist auf die Fülle an Warnschildern und die relativ geringe Fahrgeschwindigkeit innerhalb des Ortes hin und kommt zu folgendem Schluss: "Als Berufskraftfahrer muss ich einfach erkennen, dass ich da nicht durchkomme."

Dennoch: Im Schnitt bleibt alle vier Monate ein Laster an der Unterführung zwischen der Friedensbrücke beim E-Werk und dem Ortskern hängen - zuletzt vor knapp zwei Wochen ein Müllwagen der Abfallverwertungsgesellschaft Rhein-Neckar (AVR). Weil stundenlange Straßensperrungen und häufig eine Unterbrechung des Bahnverkehrs die Folge sind, will das Landratsamt nun neue Maßnahmen ergreifen. Geplant ist auf beiden Fahrtrichtungen ein Höhenbeschränkungssystem mit Radar und Lichtsignal. "Wir stehen noch am Anfang der Planungen" betont Fuchs und fügt hinzu: "In der Region gibt es keine vergleichbare Stelle." Die Engstellensignalisierung in Leimen-Gauangelloch tauge noch am ehesten als Beispiel.

Die Grundidee für Bammental: Ein Radar erfasst die Fahrzeughöhe im Vorfeld der Unterführung. Liegt ein Fahrzeug über den 3,10 Meter Höhe, wird für ihn erkennbar das Lichtsignal auf Rot gestellt. "Der Fahrer soll aber nicht nur Rot sehen, sondern muss auch noch die Möglichkeit haben, abzubiegen", betont Fuchs. Daher soll in eine mögliche Ampelschaltung auch ein grüner Abbiegepfeil integriert werden. Die Anlage muss folglich vor den letzten größeren Querstraßen installiert werden, das heißt: Von der L 600 aus Richtung Gaiberg kommend vor der Lilienstraße, von der Wiesenbacher Straße kommend vor der Bahnhofstraße. Mit dieser Lösung sollen Brummifahrer ausreichend und so frühzeitig vor dem Hindernis gewarnt und umgelenkt werden, dass sie nicht aufwendig rangieren müssen.

Den Vorschlägen von Jürgen Heß vom Meckesheimer "Verkehrsforum 2000" mit einer Höhenbake oder jüngst der Holzkonstruktion des RNZ-Lesers Klaus Mußler aus Leimen steht das Landratsamt kritisch gegenüber. "Wenn ein Höhensystem physisch vorhanden ist, dann ist es für uns nicht darstellbar", macht Fuchs klar. Schließlich müsse die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beachten. Träfe ein Laster auf das Höhenportal, könnten Holzsplitter und herabfallende Teile zur Gefahr werden. "Da gibt es Gehwege, da laufen Leute herum - das geht nicht", verdeutlicht Fuchs und fügt hinzu: "Es muss irgendeine optische Warnung sein."

Laut Fuchs wurde die Sache nun mit der Idee eines Höhenbeschränkungssystem mit Radar und Lichtsignal an ein Planungsbüro übergeben. Allerdings bisher nur zur Vorplanung, wie der Leiter des Straßenbauamts betont. Denn: Der Rhein-Neckar-Kreis hat zwar beim Regierungspräsidium im vergangenen November einen Förderantrag über knapp 50.000 Euro eingereicht. In Karlsruhe wurde darüber aber noch nicht entschieden. "Wir stehen Gewehr bei Fuß, können aber erst mit den konkreten Planungen beginnen, wenn Geld vorhanden ist", betont Fuchs.

Der Antrag des Rhein-Neckar-Kreis für ein Höhenbeschränkungssystem liege dem Regierungspräsidium vor, teilte dessen stellvertretende Pressesprecherin Irene Feilhauer mit. Da die Mittel aus dem Landeshaushalt noch nicht zugewiesen wurden, kann über eine Förderung noch nicht entschieden werden. Mit anderen Worten: Wann und ob überhaupt ein neues Warnsystem kommt oder erst einmal geprüft wird, ist noch unklar.

Fuchs sieht derzeit "keine akute Handlungsnot" und stellt klar: "Wir haben verkehrsrechtlich alles ausgeschöpft." Es gäbe genug Schilder und deutliche Hinweise auf die Gefahrenstelle, die zudem durchaus kreisweit bekannt sei. Sein Fazit: "Irgendwo beginnt auch der Verantwortungsbereich des Fahrzeugführers."