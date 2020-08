Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. "Allein die Auflistung des Diebesgutes hat über drei Tage lang gebraucht." Der Satz von Polizist Gerhard Mackert verdeutlicht die Ausmaße der Einbruchserie, die sich Anfang Juli in der Region rund um Heidelberg abgespielt hat. Und die in Bammental einen ihrer Schwerpunkte hatte. In der Elsenztalgemeinde war der Leiter des Polizeireviers Neckargemünd in der zurückliegenden Sitzung des Bammentaler Gemeinderates zu Gast. Der Anlass war die Präsentation der Kriminalstatistik 2019.

Spektakulärer, zeitlich näher und emotional packender war aber, was Mackert an Neuigkeiten und Hintergründen zur Ein- und Aufbruchserie auspackte, die zuerst Bammental und dann die ganze Region für einige Tage in den Bann gezogen hatte. Bereits bekannt war, dass die Polizei einen 17- und einen 19-Jährigen im Zuge der Ermittlungen zur Ein- und Aufbruchserie festgenommen hatte. Aufnahmen privater Überwachungskameras überführten die beiden Wohnsitzlosen, in deren Untersuchungshaftbefehl sie zunächst für sechs Taten angeklagt worden waren. Der Verdacht lag nahe, dass sie auch für einige weitere Autoaufbrüche verantwortlich waren.

Nun deckte Mackert die Dimensionen des Verbrechens auf: "Wir gehen davon aus, dass das Duo für rund 110 Straftaten verantwortlich ist", erklärte der Neckargemünder Revierleiter. Allein 48 Fälle spielten sich davon in Bammental-Reilsheim ab. Hier wurde es den beiden Jugendlichen teils sehr leicht gemacht. "Die Fahrzeuge waren in der Regel nicht verschlossen und es befanden sich darin auch Dinge, die da nicht reingehören, wie Schlüssel zu Haustüren und Garagen", berichtete Mackert. Nach drei Nächten zog das Duo weiter. Es trieb zunächst in Neckargemünd-Kleingemünd ihr Unwesen, wo zehn Fälle bekannt wurden.

Der Aktionsradius wurde größer und größer. Zunächst Walldorf, Nußloch und Ziegelhausen, wenige Tage später dann Neckarsteinach, Gundelsheim und Mosbach. "Überall war es das gleiche Vorgehen mit erheblichen Schäden", schilderte Mackert. Mit Hilfe des Videomaterials aus Bammental stellte die Polizei fest: Die beiden jugendlichen Ganoven waren bereits von Diebestouren rund um Frankfurt, Ludwigshafen, in der Pfalz und in Mainz bekannt und stets mit der S-Bahn unterwegs.

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt liegt auch der Lebensmittelpunkt des 17-Jährigen, der 19-Jährige kommt aus der Pfalz. Ihre sehr auffällige Kleidung half laut Mackert ebenso bei der Fahndung wie Fingerabdrücke auf einer Motorhaube in Bammental. "Mit dem DNA-Abgleich wussten wir endgültig, dass der Mainzer Jugendliche bei uns unterwegs war", berichtete der Kriminalhauptkommissar.

Warum Bammental? Reiner Zufall. "Es gibt keinen Bezug, keine Bekannten, nichts", versicherte Mackert. Die beiden hätten einfach auf der Karte geschaut, welche Orte aus Mainz mit der Bahn gut zu erreichen seien. "Bei Bammental dachten sie sich: Ein Ort dieser Größe mit zwei Bahnhöfen – die müssen reich sein, da fahren wir hin." Über Nacht blieben sie im Elsenztal nicht. Heidelberg wurde zur Kommandozentrale ihrer Diebestour durch die Region. Hier mieteten sie sich in verschiedenen Hotels unter falschen Namen ein und zahlten stets im Voraus, hatten ab und an Besuch von jungen Frauen und konsumierten Drogen. In einem Heidelberger Hotel wurde der 17-Jährige dann Mitte Juli auch nach einer Schlägerei festgenommen, sein 19-jähriger Komplize ein Tag zuvor am Mannheimer Hauptbahnhof. Beide sitzen weiter in Untersuchungshaft in Stuttgart und Adelsheim. "Die Jüngere hat sich umfangreich geäußert und alles zugegeben, der Ältere über die Polizei geschimpft und alles abgestritten", berichtete Mackert.

Vier Polizisten des Reviers Neckargemünd waren die vergangenen Wochen in ihrer gesamten Arbeitszeit damit beschäftigt, jedes Einzelstück aus dem zahlreiche Rucksäcke füllenden Diebesgut zu registrieren, die Ermittlungen weiterzuführen und die Unterlagen für die Staatsanwaltschaft aufzubereiten. Den Wert des Diebesguts aus den Taten, die bewiesen werden können, beziffert Mackert auf rund 40.000 Euro. "Da sind einige Ordner zusammengekommen, die wir nun übergeben", sagte er auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. Er geht auch von einer schnellen Anklage seitens der Staatsanwaltschaft aus.

Mittlerweile ist auch noch ein dritter Mann ermittelt, der an der Einbruchserie beteiligt gewesen sein soll: nämlich der Hehler der beiden Diebe, ein 19-Jähriger aus Eppelheim, der aus der Beute Geld machte. "Der Polizeiposten Eppelheim hat seine Wohnung durchsucht und ist fündig geworden, auch was weitere Vergehen angeht", berichtete Mackert auf Nachfrage. Der 19-Jährige ist weiter auf freiem Fuß. Er war den Ermittlungen zufolge auch bei der einen oder anderen Diebesnacht als Zuschauer mit vor Ort.