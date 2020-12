Von Thomas Frenzel

Leimen. Das war’s dann wohl: Der Drehleiterverbund von Leimen, Nußloch und Sandhausen hat offensichtlich genauso ausgedient wie in Bälde die gemeinsame Drehleiter der drei freiwilligen Feuerwehren.

Nach weit über 40 Jahren der auch finanziellen Zusammenarbeit besiegelte Leimens Gemeinderat mit überdeutlicher Einstimmigkeit das Ende dieser Gemeinsamkeit: Eine neue Drehleiter wird angeschafft, so der Beschluss, und ihr Standort wird nicht mehr Nußloch sein, sondern Leimen. Punkt.

Dass am Vorabend dieser Entscheidung der Nußlocher Gemeinderat im Falle einer Standortverlegung nach Leimen die Aufkündigung des Drehleiterverbundes beschlossen hatte, war bei der Leimener Ratssitzung keine Erwähnung wert.

Rein finanziell gesehen spart das Ende des Verbunds den Nußlochern eine Menge Geld und mit ihnen auch Sandhausen. Denn der Leimener Beschluss beinhaltet ebenfalls, dass die Große Kreisstadt bereit ist, die Kosten für die Anschaffung der neuen Drehleiter mehr oder minder selbst zu stemmen.

Bei einer gemeinsamen Verbundlösung würde Leimen "nur" die Hälfte der Kosten berappen müssen: Die bisherige Kostenverteilung erfolgte im Verhältnis der Einwohnerzahlen. In Leimen wurden zum Jahresende 2019 etwas über 27.000 Einwohner gezählt, in Nußloch waren es knapp 13.000 und in Sandhausen ungefähr 15.240.

Dass über eine hohe sechsstellige Summe entschieden wurde, war am Rande der Leimener Ratssitzung zu erfahren: Für eine neue Drehleiter, mit der die inzwischen störungsanfällige in Nußloch ersetzt wird, sind rund 800.000 Euro zu veranschlagen. Abzuziehen sind in Aussicht gestellte Zuschüsse in einer Größenordnung von rund 250.000 Euro. Bis das neue Rettungsgerät in Leimen vorfahren wird, dürfte es allerdings noch etwas dauern – die Beschaffung muss europaweit ausgeschrieben werden. Anderthalb Jahre, so wurde gemunkelt, sind bis zur Auslieferung gewiss zu veranschlagen.

Wie schon in der Novembersitzung, als der Leimener Gemeinderat das Thema in letzter Sekunde von der Tagesordnung gezogen hatte, war Leimens Feuerwehr auch diesmal wieder an der St. Ilgener Aegidiushalle vorgefahren. Wieder standen die Blauröcke Spalier, als die Bürgervertretung ihren Sitzungstischen zustrebte. Und anders als noch im November gab es am Ende keine trotzig aufheulenden Martinshörner, sondern lauten Applaus.

Hintergrund Ratsfraktionen stellen sich klar hinter ihre Wehr Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt steht zu seiner Freiwilligen Feuerwehr. Das zeigte die Debatte rund um die Anschaffung einer neuen Drehleiter, mit der das Ende eines Wehrverbundes mit Nußloch und Sandhausen billigend [+] Lesen Sie mehr Ratsfraktionen stellen sich klar hinter ihre Wehr Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt steht zu seiner Freiwilligen Feuerwehr. Das zeigte die Debatte rund um die Anschaffung einer neuen Drehleiter, mit der das Ende eines Wehrverbundes mit Nußloch und Sandhausen billigend in Kauf genommen wird. > Nathalie Müller (CDU): In den letzten Wochen und Monaten haben wir viel über Gebäudeklassen und Brandlasten diskutiert. Fest steht, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen, die möglicherweise den Einsatz einer Drehleiter benötigen, in Leimen leben. Für sie sind wir verantwortlich. Ob die Drehleiter nach fünf oder sieben Minuten am Einsatzort ist, kann entscheiden, ob Leben gerettet wird oder es zu einer Katastrophe kommt. > Julia Müller (GALL): Die Bebauung erfordert, dass die Drehleiter in Leimen stehen muss. Das ist eindeutig. Hier geht es um die Sicherheit der Bürger. Mein Dank gilt unserer Feuerwehr. Dass sie wieder so stark Präsenz zeigt, offenbart ihr Herzblut, mit der sie dabei ist. Dafür ziehe ich den Hut. Bedauerlich ist, dass im Verbund kein Konsens gefunden wurde. > Peter Sandner (SPD): Die Einsatzberichte und Einsatzzeiten der letzten vier Jahre sprechen nicht unbedingt dafür, dass Nußloch als Standort für die Drehleiter beibehalten wird, zumal die Großzahl der zu schützenden Gebäude in Leimen steht. Nicht verleugnen sollte man, dass es in Leimen hauptamtliche Feuerwehrkräfte gibt, in Nußloch aber lediglich eine rein ehrenamtliche Wehr. Im Übrigen haben sich unabhängige Sachverständige für Leimen als Standort ausgesprochen. > Rudolf Woesch (FW): Bei der Standortfrage zählen allein sicherheitsrelevante Argumente und da ist nun mal Leimen der effektivste Standort. Das wurde von Gutachtern eindeutig bestätigt. > Alexander Hahn (FDP): Wir müssen jenseits von Kirchturmdenken entscheiden und ein Urteil fällen jenseits von emotionalen Erwägungen. Hier geht es schließlich um Menschenleben. Die Drehleiter muss nach Leimen. Unsere Feuerwehrleute sind Helden. Sie sorgen im Zweifelsfall dafür, dass wir überleben. > OB Hans D. Reinwald: So ist es richtig. Das ist der richtige Rückhalt für unsere Feuerwehr. Im Übrigen hätte ich einem anderen Beschluss, der nicht Leimen als Standort vorsieht, schon aus Haftungsgründen widersprechen müssen. (fre)

[-] Weniger anzeigen

Zuvor hatten Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und die Fraktionssprecher ein überdeutliches Bekenntnis zu ihrer Feuerwehr abgelegt (siehe Hintergrund). Der Rathauschef war dabei auch auf die Veränderungen eingegangen, die den Drehleiterverbund seit dessen Gründung in den 1970er Jahren ereilt hatten.

Nachdem erst Wiesloch und dann Walldorf ausgeschert waren, so der OB, habe sich der geografische Mittelpunkt und damit der "logische Standort" für eine Drehleiter von Nußloch nach Leimen verschoben. Abgesehen von der schnelleren Erreichbarkeit von Lingental und Ochsenbach spreche für den Standort Leimen auch anderes: 70 bis 80 Prozent aller Gebäude im Verbundgebiet, die von ihrer Höhe her den Einsatz einer Drehleiter erforderten, stünden in der Großen Kreisstadt.

Und dank fünf hauptamtlicher Einsatzkräfte und dazu einer in der Region einmaligen Feuerwehrabteilung innerhalb der Stadtverwaltung verfüge Leimen im Notfall über die deutlich bessere Tagesbereitschaft. Dass die seit Jahren schwelende Standortfrage mit "teils heftigen Emotionen" behaftet sei, wollte der Leimener Oberbürgermeister nicht verhehlen.