Dossenheim/Heidelberg. (lew) Wie geht es weiter für den "Circus Baruk", der derzeit an der Gemarkungsgrenze zwischen Dossenheim und Heidelberg seine Zelte aufgeschlagen hat? Diese Frage konnte Manuela Baruk, die Frau von Zirkusdirektor Jonny Weisheit Baruk, auch am gestrigen Montag nicht eindeutig beantworten.

Die für den vergangenen Freitagabend geplante Premiere war durch einen Eilentscheid des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe gestoppt worden. Dieses hatte die Auffassung der Stadt Heidelberg bekräftigt, die zu dem Schluss gekommen war, dass sich das Zirkuszelt zu nahe am Dossenheimer Chemieunternehmen Evonik befindet. Bei einem Störfall sei das Risiko eines voll besetzten Zirkuszelts zu groß.

Manuela Baruk kann diese Einschätzung nicht nachvollziehen. Gegenüber der RNZ sagte sie am Montag: "Wir sind noch am Verhandeln." Der Rechtsanwalt des Zirkus stehe in ständigem Kontakt mit dem Karlsruher Gericht. Die Zirkusfrau spricht von einem "Eingriff in die Gewerbefreiheit" und betont: "So lange keine Vorstellungen stattfinden, fehlt uns Geld in der Kasse. Alleine die laufenden Kosten für die Verpflegung der Tiere würden sich auf 350 bis 400 Euro pro Tag belaufen.

Die nächste Gelegenheit für die Premiere der Show wäre am morgigen Mittwoch. Auch diese Chance werde aber immer geringer, so Manuela Baruk. Sie hofft, am Donnerstag das erstes Gastspiel geben zu können: "Wir sind ein kleiner Wanderzirkus und erwarten keine 500 oder 600 Leute."

Das Risiko halte sie für überschaubar, zumal sie nicht verstehen könne, warum dieses nur den Zirkus betreffe und nicht den Reitverein, die Schrebergärten oder den Edeka in unmittelbarer Nähe. "Das ist Schikane", findet Manuela Baruk und ergänzt: "Wir fühlen uns diskriminiert."