Von Doris Weber

Dossenheim. Die Holzbrücke über den Graben zur Ruine Schauenburg ist seit anderthalb Jahren gesperrt. Nach nur zehn Jahren wurde festgestellt, dass beginnende Fäulnis am Holz die Tragfähigkeit einschränkt. Bemühungen der rührigen "Arbeitsgemeinschaft Schauenburg" und der Gemeinde, die Brücke durch ein Holzdach zu erweitern, waren in den Jahren zuvor an den Bedenken übergeordneter Behörden gescheitert.

Nun steht das Geld für eine Sanierung bereit und die Verwaltung legte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates sogar einen Beschlussvorschlag zur Durchführung samt beschränkter Ausschreibung vor. Doch die Gemeinderäte zogen die Handbremse, weil sie vor einer Entscheidung offene Fragen beantwortet wissen. Es geht immerhin um mindestens 68.000 Euro. In einer der nächsten Sitzungen soll Georg Grüber, Geschäftsführer der gleichnamigen Holzbaufirma, die von ihm erstellte Kostenaufstellung vorstellen.

"Eines ist klar: Wenn man nichts macht, dann wird es die Brücke da oben nicht mehr lang geben", gab Bürgermeister Hans Lorenz den Ring zum Meinungsaustausch frei. Die Gemeinderäte glaubten das, sahen aber wegen des öffentlich nicht zugänglichen "Angebots" Klärungsbedarf. Zu viel war ihnen zu vage. Alexander Willwert (CDU) sprach "einige Punkte" an, die nicht in der Preisliste aufgeführt seien. Es fehlten Kosten für Architekt und Statiker, für einen Bagger und Teleskopstapler, Kleineisenteile und die Materialkosten für das Geländer, das in Eigenleistung des Heimatvereins entstehen soll. Er fragte nach den Fundamenten und befürchte, dass weitaus höhere Kosten auf die Gemeinde zukommen als im Angebot dargelegt. "Gibt es nicht wichtigere Projekte in Dossenheim?", fragte er provokant.

Einige Gemeinderäte antworteten mit klaren Stellungnahmen. Seiner Meinung nach sollte man die Brücke "auf jeden Fall machen", warb Jochen Matenaer (SPD) für einen Grundsatzbeschluss. Das ehrenamtliche Engagement der Burgengruppe sei zu unterstützen. Der Rundgang, der durch die Brücke erst möglich wurde, sei ganz wichtig. Er sprach von einem Höhepunkt.

Doch die Bauchschmerzen blieben. Die Gemeinderäte wunderten sich, warum das Bauwerk so schnell verrottete. Dieses sei "eigentlich unkaputtbar", meinte Cornelia Wesch (FW). Renate Tokur (Grüne) forderte eine Ursachenforschung. Ihr Fraktionssprecher Friedeger Stierle hoffte, die von den Umwelt- und Naturschutzbehörden geäußerten Bedenken zu einer Überdachung ausräumen zu können, sodass das gewünschte Dach doch noch aufgebracht werden könnte. Dann wäre der Schutz der Brücke über Jahrzehnte gewährleistet.

Am Behörden-Einverständnis zweifelte Jörg Ullrich, Fachbereichsleiter Planung und Technik. Die Äußerungen seien unmissverständlich. Bürgermeister Lorenz ergänzte, dass ein Dach die Sanierungsausgaben nicht senke. Die Gemeinderäte ließen auch in diesem Punkt nicht locker und forderten eine Begründung. "Ein bloßes Nein würden meine Kinder nicht akzeptieren", meinte Matthias Harbarth (CDU).

Ursachen konnte Eugen Reinhard (FDP), seit Jahrzehnten Leiter der Burgengruppe, liefern. Vor zehn Jahren hatte die Planung ein Dach vorgesehen. Nach der ausbleibenden Genehmigung, die mit "Verschandelung der Landschaft" wenig sachlich begründet worden war, änderte man den Aufbau nicht. Da die Brücke Wind und Regen ausgesetzt war, bildeten sich Risse und Feuchtigkeit drang in die Rundhölzer ein. Sie begannen von Innen zu faulen. Das wird sich nicht wiederholen. Mit der Sanierung würde die Lauffläche so gestaltet, dass sie die tragenden Bauteile schütze. Dem Bauwerk sei so eine lange Lebenszeit beschieden.