Dossenheim/Eppelheim. (cm) Der Ruf aus Münster wurde auch in der Region gehört: In Dossenheim und Eppelheim streiken katholische Frauen ab Samstag, 11. Mai. Frauen aus der nordrhein-westfälischen Stadt haben deutschlandweit dazu aufgerufen, eine Woche lang kein Gotteshaus zu betreten und keinen Dienst in der Gemeinde zu versehen. Gründe für die Aktion "Maria 2.0" sind der Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die Ausgrenzung der Frauen.

In Dossenheim organisieren Petra Blaas-Mautner und Dorothee Kuhn von der katholischen Frauengemeinschaft am Sonntag, 12. Mai, einen Wortgottesdienst. Dieser findet parallel zum regulären Gottesdienst ab 9.45 Uhr vor dem Hauptportal der katholischen Kirche statt. Sie hoffen auf 30 bis 40 Teilnehmerinnen und werben dafür, einen offenen Brief an Papst Franziskus zu unterzeichnen.

In diesem werden unter anderem die konsequente Strafverfolgung in Missbrauchsfällen und der Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche gefordert. In Dossenheim hätten kirchlich aktive Frauen noch Glück, betont Blaas-Mautner: "Unser Pfarrer unterstützt uns, wo er nur kann." Doch es gehe um die Grundstrukturen in der katholischen Kirche. "Die ehrenamtliche Arbeit wäre ohne uns lahmgelegt", sagt Blaas-Mautner.

In Eppelheim weist bereits ein Banner vor der Christkönigkirche auf den Streik hin. Hier findet am Sonntag ab 9.30 Uhr parallel zum regulären Gottesdienst ein Wortgottesdienst statt, den Josephine Kraft-Blaich und Helga Hönig organisieren.

"Es soll keine Gegenveranstaltung mit Pfeifen werden", sagt Kraft-Blaich, die sich im katholischen Gemeindeteam engagiert. Die Aktion ist nach Angaben der Veranstalter die einzige im Gebiet der katholischen Stadtkirche Heidelberg.