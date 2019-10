Dossenheim-Schwabenheimer Hof/Edingen-Neckarhausen. (cm/nip) Ein 25-Jähriger hat gestern Vormittag für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei gesorgt. Wie Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Anfrage der RNZ mitteilte, hatte der Mann in der Nacht auf Dienstag gegen 2.40 Uhr den Zaun einer psychiatrischen Klinik in Heidelberg überwunden, in der er untergebracht war. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Gegen 8.10 Uhr sichteten Passanten dann den Vermissten auf einer Luftmatratze auf dem Neckar treibend zwischen dem Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimer Hof und der Nachbargemeinde Edingen-Neckarhausen.

Wie die Dossenheimer Feuerwehr mitteilte, löste die Rettungsleitstelle in Ladenburg den Alarm- und Einsatzplan „Wasserrettung Neckar“ aus. Es folgte ein Großeinsatz, an dem Feuerwehren aus Dossenheim, Ladenburg, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Heidelberg sowie DLRG, Rettungsdienst und Polizei beteiligt waren. Taucher aus Heidelberg konnten schnell wieder abdrehen.

Denn die Rettung dauerte nicht lange: Die Passanten präzisierten den Ort des Mannes immer weiter, sodass die Feuerwehr gezielt eingreifen und ein Luftkissenboot zu Wasser lassen konnte. Fünf, sechs Meter vom Ufer entfernt trieb der Mann in Höhe des Malzwerks in Edingen und klammerte sich am Kopfteil der Luftmatratze fest. Der Rest der Matratze hatte offensichtlich bereits Luft verloren.

Timo Walter von der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen sprang mit Rettungsweste und Rettungsseil ins Wasser und konnte den laut Polizei stark unterkühlten Mann retten. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Heidelberger Klinik. Warum der Mann auf dem Neckar trieb und wo er in den Fluss stieg, ermittelt nun die Polizei. „Es war ein positiver Einsatz: Wir konnten die Person sehen, greifen und innerhalb einer halben Stunde retten“, meinte Moritz Hoering von der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. „Das ist auch für uns ein gutes Gefühl.“

