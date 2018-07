Dossenheim. (cm) Zwei Brände innerhalb von fünf Stunden haben die Feuerwehr am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag auf Trab gehalten: Zunächst kam es gegen 20 Uhr in einer Wohnung in der Schriesheimer Straße zu einem Küchenbrand. Als der Inhalt eines Kochtopfes zu brennen begann, riefen die Bewohner die Feuerwehr, schlossen Fenster und Türen und verließen das Gebäude. Durch dieses umsichtige Verhalten, so die Feuerwehr, konnte großer Sachschaden verhindert werden.

Kurz nach 1 Uhr dann der nächste Alarm, der in die Bahnhofstraße führte. Hier war aus bislang unbekannter Ursache eine etwa fünf Meter hohe Thuja-Hecke in Brand geraten. Die Flammen drohten auf das benachbarte Einfamilienhaus überzugreifen, das laut Feuerwehr derzeit leer steht. Deshalb wurde die Drehleiter aus Schriesheim gerufen.

Der Brand konnte unter Atemschutz schnell gelöscht werden - noch bevor die Drehleiter eingetroffen war. Eine direkt über der Hecke verlaufende Stromleitung wurde vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der Netzbetreiber gerufen wurde. Ein Mitarbeiter trennte die betroffene Stromleitung vom Netz. Die Feuerwehr war mit knapp 20 Personen im Einsatz, verletzt wurde niemand. Auch das Einfamilienhaus blieb laut Feuerwehr unbeschädigt.