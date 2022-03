Nahmen die neuen Ventilatoren an der Kurpfalzschule in Augenschein (v.l.) : Rektorin Anne Sikora, Doris Berg von der Neubergschule, Matthias Kunze und David Faulhaber. Foto: Alex

Dossenheim. (dw) Kaum ein Thema erhitzte die Gemüter während der Corona-Pandemie so sehr wie das der Luftfilter in Klassenzimmern. Taugen diese überhaupt dazu, um die Corona-Aerosole auszusondern? Die Frage wurde mit zusätzlich notwendigem Stoßlüften teilweise beantwortet. In der Kurpfalz- und Neubergschule verzichtete man auf Filtergeräte. Dort summen seit November beziehungsweise Januar in die Fenster der Klassenräume eingebaute Ventilatoren. Bei einem Pressetermin wurde das Konzept jetzt vorgestellt. Dabei waren Anne Sikora, Rektorin der Kurpfalzschule, Doris Berg, Konrektorin der Neubergschule, Bürgermeister David Faulhaber, Fachbereichsleiter Thomas Schiller, sein Stellvertreter Kai Kappek und Matthias Kunze, geschäftsführender Gesellschafter der mit dem Einbau beauftragten Firma Gassert Metallbau.

Das auf Ventilatoren basierende Lüftungskonzept wurde im nordrhein-westfälischen Legden entwickelt. Der inzwischen verstorbene Tierarzt Alfred Mennekes übertrug Erfahrungen aus seinem Beruf. Die Aufgabenstellung sei nämlich unabhängig vom Wirkungsort stets die gleiche: Schlechte Luft soll durch frische ersetzt werden. In Stallungen, hier kommt der Tiermediziner ins Spiel, geschieht dies über Ventilatoren. Sie drücken Frischluft in den Raum. Die verbrauchte Luft entschwindet an anderer Stelle. In Klassenzimmern ist es ein gekipptes Fenster. Mennekes formulierte den Arbeitsauftrag zusammengefasst so: "Entwicklung eines effektiven, alltagstauglichen und kostengünstigen Lüftungskonzeptes für Schulen und Kindergärten." Unterstützung fand er am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Die Gemeinde ist als Schulträgerin für die Maßnahme verantwortlich. Im Gemeinderat sei man auf die Ventilator-Idee hingewiesen worden, erzählte Bürgermeister Faulhaber. Man erkundigte sich, war angetan und fand im Schriesheimer Metallbauer, einen Partner, der bereit war, sich einzuarbeiten. Doch noch war auch Pionierarbeit zu leisten. Mennekes Idee kam zwar in seiner Region mehrfach zum Einsatz. Eine technische Umsetzung von der Stange gab’s aber bislang nicht.

Gerade in den Wintermonaten sei das System angenehm, weil die mit dem Stoßlüften verbundenen Temperaturschwankungen entfallen, berichtete Sikora von den bisher gemachten Erfahrungen. Berg bestätigte dies. Damit entfallen auch die Störungen des Unterrichts, die nach 20 Minuten mit dem erst Anziehen und dann wieder Ausziehen der Jacken einhergehen. Der Wärmeverlust sei vernachlässigbar. Die Geräte seien überdies leise und stünden nicht im Raum, wo sie Platz wegnähmen.

Für die Gemeinde sind die Einbauten auch deshalb ideal, weil weder Filterwechsel noch Wartungskosten anfallen. Der Einbau ist auch ohne Pandemie von Nutzen. Ein Beispiel: Im Sommer kann man den Schultag mit frischer Nachtluft beginnen, so Faulhaber. Mit dieser Entscheidung verzichtete die Gemeinde auf für mobile Systeme gewährte Landesfördermittel. Der zu erbringende Eigenanteil wäre kaum niedriger ausgefallen als die jetzt investierten rund 40.000 Euro, so Schiller.