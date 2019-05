Von Doris Weber

Dossenheim. Wenn wie im März dieses Jahres Naturgewalten Bäume zum Umfallen bringen, ist das hinzunehmen. Wenn aber Diebe auf Beutezug sind und zwei gerade erst gepflanzte Mandelbäumchen ausgraben und mitnehmen, dann ist das mehr als ärgerlich. Doch genau das ist am Dossenheimer Mantelbach geschehen.

Theo Konradi traute seinen Augen nicht, als er den Diebstahl bemerkte. Vor einigen Jahren hat der Freundeskreis der Gemeindebücherei Konradis Initiative des Mandelbaumpflanzens aufgegriffen. Seither wird die Aktion von einem "Mandelblütenfest" begleitet.

Ärger und Unverständnis über den Diebstahl sind groß. Denn die Aktion ist auch mit sehr viel Herzblut verbunden. Jeder dieser Bäume ist gespendet worden. Sie haben daher alle auch einen ideellen und persönlichen Wert. Konradi kann 60 Geschichten erzählen, denn ebenso viele Personen und Gruppen haben schon Bäume gestiftet.

Angefangen habe es mit Brautpaaren, später seien andere dazugekommen. Eine 96-Jährige habe einen Baum für sich und ihre Tochter pflanzen lassen, so Konradi. So entstand am Mantelbach ein Stück "Blühende Bergstraße". Die Blütenpracht wie im Dossenheimlied besungen, wird sichtbar. Auf dem Aushang bei der Lesebank am Brunnen steht: "... wenn man genau hinschaut, ist überall ein Tropfen Heimatliebe dabei!"

Vor diesem Hintergrund stößt der Diebstahl besonders bitter auf. Geschehen ist das Ganze wohl am ersten Maiwochenende, so Konradi, der in unmittelbarer Nähe eine Pferdekoppel pflegt. Zwei Tage zuvor hatte er die Bäumchen wie nach der Blüte üblich noch zurückgeschnitten. Wo die Stämmchen in den Boden versenkt waren, weisen jetzt kleine Schilder auf die sträfliche Tat hin. Die Information an der Lesebank appelliert an das Gewissen der Täter. Die Bäumchen werden aller Voraussicht nach im nächsten Frühjahr blühen.

Wird sich der Dieb dann genauso an ihren zartrosa Blüten erfreuen können wie die Mandelbaumspender? Konradi hat daran Zweifel und macht ein Angebot zur Versöhnung: Der Dieb soll entweder die Bäume zurückbringen. Alternativ kann in den Briefkasten des Rathauses ein Briefumschlag mit der Aufschrift "Mandelbaumspende" und 65 Euro im Innern eingeworfen werden. "Es träumt sich entspannter mit gutem Gewissen unter den Mandelbäumen." Auf eine Anzeige bei der Polizei habe man übrigens verzichtet. Künftig werde man gegen den "Mandelbaum-Klau" aber gewappnet sein.