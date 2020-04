Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Raus gehen an die frische Luft, den Frühling, die wärmende Sonne, die Natur genießen: Das sind die Genussmomente und Glücksgefühle, denen Corona nichts anhaben kann. In Dossenheim ist dies besonders schön mit beeindruckender Aussicht und im historischen Ambiente auf der Schauenburg zu genießen. Oder besser gesagt war. Denn seit einigen Tagen ist der Zugang zur Burgruine durch einen Bauzaun versperrt. Warum? Die RNZ hakt bei der Gemeinde nach.

"Wir mussten den Zugang zur Burg sperren, weil sich dort immer wieder größere Gruppen versammelt und das Abstandsgebot nicht eingehalten haben", erklärt Mareike de Raaf. Laut der Rathaussprecherin hätten sich mehrere Bürger bei der Gemeindeverwaltung mit entsprechenden Hinweisen gemeldet. Bei anschließenden Kontrollen sei das Ordnungsamt ebenfalls auf Ansammlungen von mehr als zwei Personen getroffen, die sich nicht an den Mindestabstand von 1,50 Metern gehalten hätten. Nach RNZ-Informationen suchte unter anderem ein knappes Dutzend Jugendlicher die Schauenburg für ein gemeinsames Picknick auf.

Doppelt geschlossen: Sowohl die neue Holzbrücke als auch der Haupteingang zur Schauenburg ist derzeit durch Bauzäune abgesperrt. Fotos: Miltner

"Es ist traurig und wir hätten die Sperrung liebend gern vermieden, aber wir müssen die Sicherheit unserer Bürger gewährleisten", betont de Raaf. Dabei ist das Gelände eigentlich groß genug, damit auch mehrere Besucher gleichzeitig die aktuell geltenden Abstandsregeln befolgen können. Deswegen war die Schauenburg auch anders als etwa Spiel- und Sportplätze bisher von der Corona-Verordnung verschont geblieben.

Übrigens: Auch die neue Holzbrücke an der Schauenburg ist abgesperrt. Ab dem morgigen Freitag, 1. Mai, auch wegen Corona. Denn der im Februar fertig gestellte Steg hätte am Maifeiertag mit einem Brückenfest eingeweiht werden sollen – ehe der Virus einen Strich durch die Rechnung machte und die Veranstaltung verschoben wurde. Der historische Zugang zur Burg wurde bereits das zweite Mal mit einer Brücke wieder erschlossen. Die 2009 unter Führung der AG Schauenburg errichtete Vorgängerversion wurde aber 2017 wieder abgerissen, weil sie morsch gewesen war.

Und wo treibt es die Dossenheimer am Maifeiertag nun hin? In die Felder und Wälder. Und den Steinbruch Leferenz, der weiter trotz Corona zugänglich ist. "Wir lassen offen, was geht", betont auch Rathaussprecherin de Raaf. Ordnungsamt und Polizei werden sicher ihre Runden drehen.