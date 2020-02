Dossenheim. (aham) Ein tragischer Unfall hat sich am Samstag auf der Kreisstraße 4142 ereignet. Bei diesem ist ein elfjähriges Mädchen aus Dossenheim gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte das Kind mit seinem Fahrrad die Straße queren, als es von einem Auto erfasst wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar.

Was bislang über den Ablauf bekannt ist: Der Fahrer eines BMW war kurz vor 15.30 Uhr auf der Kreisstraße, die Dossenheim mit dem Ortsteil Schwabenheimer Hof verbindet, in Richtung Dossenheim unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte das Mädchen über einen Radweg die Straße queren. Dabei wurde es von dem BMW erfasst und schwer verletzt. Noch an der Unfallstelle wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und die Verletzte anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie wenig später den erlittenen Verletzungen.

Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg haben umgehend die Ermittlungen am Unfallort aufgenommen. Das Auto des Unfallbeteiligten wurde sichergestellt, dieser zog sich lediglich eine leichte Verletzung an der zu. Die Unfallursache, sowie der genaue Hergang sind Ermittlungssache.

Während der Unfallaufnahme, sowie der Landung des Rettungshubschraubers, war die K 4142 zwischen der Autobahnabfahrt Dossenheim und dem Kreisverkehr Randstraße bis 18.25 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.