Dossenheim. (aham) Nach vier Stunden Taucheinsatz herrscht traurige Gewissheit: Ein Mann, dessen Sachen am Mittwoch am Neckar gefunden wurden, ist tot. Am Donnerstag bargen Polizeitaucher einen Leichnam aus dem Neckar.

Einem Bediensteten der Schwabenheimer Schleuse waren am Mittwoch mehrere herrenlose Gegenstände am Flussufer in der Nähe der Autobahnbrücke aufgefallen. Wie die Polizei berichtete, waren neben einem Fahrrad und Bekleidungsstücken auch persönliche Gegenstände darunter. Auf mehreren Schreiben fand sich ein Name, sodass die Dinge einem 56-jährigen Heidelberger zugeordnet werden konnten.

„Er war nicht als vermisst gemeldet“, so Polizeisprecher Markus Winter auf RNZ-Nachfrage. „Das überprüfen wir immer zuerst.“ Und so suchte die Polizei nach ihm – allerdings ohne Erfolg. Daher wurde für am Donnerstagvormittag ein Taucheinsatz im Bereich der Fundstelle geplant. Zunächst hatte man noch die Hoffnung, dass die Dinge dem Mann vielleicht einfach nur gestohlen worden waren. Dann fanden die Taucher allerdings den Toten. Die zuvor aufgefundenen persönlichen Gegenstände konnten dem Leichnam zugeordnet werden. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder Fremdverschulden vor.

Update: Donnerstag, 5. September 2019, 20.36 Uhr

