Dossenheim. (lesa) Dieser Anblick ist in der Friedrich-Ebert-Straße eher ungewöhnlich: Denn wo sonst Fußgänger, Radler und Autofahrer unterwegs sind, hatten Anwohner am Mittwochmorgen einen Schwan entdeckt. Er war wohl nicht absichtlich fernab vom nächsten See oder Fluss unterwegs. "Das Tier wirkte deutlich ermüdet", berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Richard Stickel. Seine Kameraden waren es, die das Tier letztlich einfingen.

Aber von vorn: Mit dem Stichwort "Tierrettung" wurden die Floriansjünger Stickel zufolge um 7.18 Uhr von der Leitstelle alarmiert. Dort sei zuvor ein Anruf der Anwohner eingegangen, woraufhin eigentlich die Berufstierrettung verständigt werden sollte. Weil diese jedoch wohl selbst im Einsatz war, sei die Freiwillige Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften zur Schwanenrettung in die Friedrich-Ebert-Straße ausgerückt – wo ihnen bei ihrer Ankunft die Erste Hilfe jedoch schon abgenommen worden war. "Mitbürger haben sich um den Schwan gekümmert, ihm etwas zu trinken gegeben und aufgepasst, dass er nicht abhaut", so Stickel, der aufgrund des grauen Schnabels schätzt, dass es sich bei dem Schwan um ein junges Tier handelt. Da der Vogel unverletzt schien, fingen die Kameraden ihn mithilfe eines Keschers ein und entschieden in Absprache mit der Berufstierrettung, den Vogel im Bereich des Neckars nahe des Schwabenheimer Hofs auszusetzen.

Gesagt, getan: Im Feuerwehrauto ging es für den Schwan gen Fluss. "Dort haben wir ihn rausgelassen und er ist frohen Mutes Richtung Wasser getippelt", lacht der stellvertretende Feuerwehrkommandant. Kurz darauf – nach rund einer Stunde Einsatz – konnten auch die Feuerwehrkameraden in heimische Gefilde zurückkehren. Ungeklärt bleibt wohl nur zweierlei: Woher der Schwan ursprünglich kam und wieso er durch das Wohngebiet spazierte. "Das ist unklar", schließt Richard Stickel.