Von Doris Weber

Dossenheim. Die evangelische Kirchengemeinde steht vor zwei zentralen Fragen: "Was braucht unsere Gemeinde?" und "Was können wir uns leisten?" So fasste Kirchengemeinderat Emil Neustadt den Stand des "Liegenschaftprojekts" zusammen. Es geht um die Zukunft von Martin-Luther-Haus und Kirchenanbau. Pfarrer Matthias Weber und Christin Seilheimer, die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, sowie Monika Lehmann-Etzelmüller als Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim erklärten in einer Gemeindeversammlung in der evangelischen Kirche die Situation.

Die auf den Tisch gebrachten Fakten und alles bislang daraus Abgeleitete zwingen die Kirchengemeinde zu einer Beantwortung der Fragen. Den Anstoß dazu gab die Landeskirche. Sinkende Mitgliederzahlen und damit einhergehend sinkende Einnahmen ließen über die Ausgaben nachdenken. Die Landeskirche rief das "Liegenschaftsprojekt" ins Leben, das seit 2014 ihre Bezirke beschäftigt. Vor wenigen Jahren erreichte es die Bergstraßengemeinde.

Es wurden die Eigentumsverhältnisse von Kirche und Gemeindezentrum Martin-Luther-Haus festgestellt. Man zählte die Mitglieder und ermittelte einen Flächenbedarf von 488 Quadratmetern für die Gemeindearbeit. Martin-Luther-Haus und Kirchenanbau bieten gemeinsam 1769 Quadratmeter Fläche. Gemessen an der Mitgliederzahl lebt die Gemeinde somit auf viel zu großem Fuß. Der vom Bezirkskirchenrat 2019 beschlossene Gebäudeplan fordert daher eine handfeste Reduktion der Fläche, die er im Verzicht auf das Eigentum am Martin-Luther-Haus sieht. Angesichts der künftig ausbleibenden finanziellen Beteiligung der Landeskirche an den Betriebskosten könne sich – gemessen am Status Quo von Auslastung und Mieteinnahmen – die örtliche Kirchengemeinde das Haus nicht mehr leisten. Dieses Ergebnis schmerzt.

In dem für die nächsten zehn Jahre entwickelten "Masterplan" ist überdies die Aufteilung der "Baubeihilfe" bereits geklärt. Eine Beteiligung an Investitionen fließe nur in die Sanierung und möglicherweise in den Umbau des 322 Quadratmeter großen Kirchenanbaus, so die Dekanin. Das Luther-Haus blieb mit Baujahr 2002 aufgrund seines jungen Alters so oder so außen vor. Für eine Änderung, wie angeregt, sah sie keine Chance.

Warum wird über einen Umbau des 1931 errichteten Kirchenanbaus nachgedacht? Gibt die Kirchengemeinde ihr Luther-Haus ab, fehlen adäquate Gruppenräume. Eine Überlegung ist, den Anbau innerhalb seiner bestehenden Mauern zu ertüchtigen – gemeint sind Modernisierung, Brandschutz und Barrierefreiheit. Zusammen mit dem benachbarten Pfarrhaus wäre der Anbau dann für die Gemeindearbeit tauglich.

Einigen Anwesenden gefielen diese Überlegungen gar nicht. Sie konnten sich nicht vorstellen, mit ihren Gruppen und Kreisen aus der Ortsmitte heraus in die steile Hauptstraße auszuwandern. Andere führten die Parksituation als Argument an. Es wurden an verbindliche Zuschusszusagen erinnert und neue Vermietungsmodelle angeregt. Eher beiläufig wurden "kommunales Engagement" und "ökumenische Kooperation" erwähnt.

Die Zukunft, so der Eindruck, schien bereits vorgezeichnet. Der Kirchengemeinderat hofft auf Mitwirkung aus der Kirchengemeinde. Für diejenigen, die an der Verwirklichung des Martin-Luther-Hauses beteiligt waren, scheint seine Aufgabe keinesfalls beschlossen. Man habe nicht über Jahrzehnte für dessen Errichtung gekämpft, damit es nicht einmal 20 Jahre nach der Grundsteinlegung wieder abgegeben wird. So ist das nüchtern klingende Liegenschaftsprojekt zugleich ein hoch emotionales. Das zeigte der Applaus für kritische Äußerungen.