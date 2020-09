Dossenheim. (lesa) Ein Film aus Motoröl auf dem Neckar hat am Montagnachmittag für einen Großeinsatz von Einsatzkräften an der Schwabenheimer Schleuse gesorgt: Aus einem Sportboot war gegen 13.30 Uhr die Flüssigkeit ausgetreten und hatte kleine Ölfilme im Bereich des Vorhafens sowie in einer Kammer der Schleuse gebildet.

"Der Schichtleiter der Schleuse hat es bemerkt und erst den Bootsführer und dann die Wasserschutzpolizei verständigt", berichtet Jens Czechtizky, Sprecher beim für Gewässer zuständigen Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen, auf Nachfrage der RNZ. Die Wasserschutzpolizei wiederum alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim, die mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen anrückte.

"Vor Ort haben wir mit sogenannten Ölschlängeln erst das Öl zusammengezogen, es anschließend mit Ölbindemittel aufgesogen und dann entsorgt", berichtet Feuerwehrkommandant Stefan Wieder.

Währenddessen wurde das Sportboot an einen Liegeplatz geschleppt und die Ursache für den Ölaustritt erkundigt. "Es hat sich herausgestellt, dass der Bootsführer vergessen hatte, die sogenannte Bilgenpumpe abzustellen", erklärt Polizeisprecher Czechtizky. Diese Pumpe sei dafür zuständig, das Leckwasser aus dem Boot zu pumpen. In diesem Fall habe sich das Leckwasser jedoch an einer Ölsammelstelle im Boot gesammelt.

Aufgrund dessen sei auch Motoröl ins Freie geraten. "Allerdings handelt es sich bei dieser Konstruktion um eine veraltete Technik", führt der Polizeisprecher aus. Ob diese überhaupt noch genutzt werden dürfe, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Während der Arbeiten war der Schleusenbetrieb gesperrt. Nach zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet und die Schleuse wieder frei.

Update: Dienstag, 8. September 2020, 20 Uhr