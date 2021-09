Der Neubau mit dunkler Fassade ist Herzstück des Julius Kühn-Instituts in Dossenheim. Im Labor, in Gewächshäusern und auf 24 Hektar Versuchsfläche wird dort zum Obstbau geforscht. Foto: JKI

Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Professor Dr. Wilhelm Jelkmann ist erleichtert. "90 Prozent des Um- und Einzugs sind abgeschlossen", erzählt der Leiter des Fachinstituts für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau (OW) des Julius Kühn-Instituts (JKI). "Wir nehmen gerade wieder die Arbeiten im Laboratorium auf". Die Bundesforschungseinrichtung in Dossenheim hat an seinem Standort nahe der Autobahn A5 und dem Weiler Schwabenheimerhof am Neckar gerade einen schmucken, gut 28 Millionen Euro schweren Neubau bezogen. "Nach fünf Jahren Bauzeit und nur ein Jahr später als in Aussicht gestellt", ist Jelkmann zufrieden – "mit dem Ergebnis allemal."

Hintergrund Seit 50 Jahren in Dossenheim zu Hause 100-jähriges Bestehen, davon 50 Jahre am Standort Dossenheim: Das Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau feiert in diesem Jahr gleich ein doppeltes Jubiläum. Die RNZ gibt einen Überblick über die Historie eines von 17 Fachinstituten des Julius Kühn-Instituts (JKI): [+] Lesen Sie mehr Seit 50 Jahren in Dossenheim zu Hause 100-jähriges Bestehen, davon 50 Jahre am Standort Dossenheim: Das Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau feiert in diesem Jahr gleich ein doppeltes Jubiläum. Die RNZ gibt einen Überblick über die Historie eines von 17 Fachinstituten des Julius Kühn-Instituts (JKI): > 1921: Missernten in Folge des Ersten Weltkrieges prägen die frühen Jahre der Weimarer Republik. Am 9. April 1921 wird das Forschungsinstitut für Obstschädlinge im niedersächsischen Stade als Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BRA) in Berlin gegründet. Wenige Tage vor dem Pflanzenschutzinstitut im Obstbau wird am 1. April eines für den Weinbau an der Mosel gegründet – die Vorgängereinrichtungen des heutigen JKI. > 1941: Das Institut schlägt in der Region rund um Heidelberg auf: "Zur Bearbeitung von Schaderregern in einem anderen klimatischen Raum" zieht das BRA im Dezember 1941 als Zweigstelle Heidelberg nach Wiesloch. Dorthin übrigens auf einen Teil des Geländes des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) und nur vorübergehend bis 1949, weil in der Universitätsstadt noch kein Gebäude verfügbar war, wie der heutige Institutsleiter Wilhelm Jelkmann erklärt. In Neuenheim entsteht ein Versuchsfeld von fünf Hektar Größe und als neue Aufgabe ist die Einrichtung fortan an der amtlichen Prüfung von Pflanzenschutzmitteln beteiligt. > 1945-1969: Es kommt immer wieder zu neuen Namen, Aufgaben und Zuständigkeiten: Bis 1947 firmiert das Institut als Biologische Anstalt für Land- und Forstwirtschaft und Pflanzenschutzamt, dann bis 1949 als biologische Zentralanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Institut für Obst- und Gemüsebau und von 1950 an als Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA). Fortan ist Heidelberg Sitz des Instituts, das bis 1958 den Obstbau und von 1959 an Obstkrankheiten als Betätigungsfeld in seinem Namen trägt. > 1970/71: Die Universität Heidelberg expandiert, ihr Flächenbedarf im Neuenheimer Feld wächst – mit Folgen für das BBA. Das Institut wandert ein paar Kilometer weiter gen Norden und wird in Dossenheim nahe der Autobahn A 5 und des Weilers Schwabenheimerhof angesiedelt. > 1977-2007: Es erfolgt – mal wieder – eine Namensänderung: Aus dem Institut für Obstkrankheiten wird 1977 das Institut für Pflanzenschutz im Obstbau. > 2008 bis 2021: Das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gründet 2008 das Julius Kühn-Institut (JKI), benannt nach dem deutschen Agrarwissenschaftler. Im Zuge dessen fusionieren Obst- und Weinbau zu einem von Dossenheim aus geleiteten Institut. Dort werden 24 Hektar Versuchsfläche zum Obstbau bewirtschaftet, ergänzt durch eine zwei Hektar große Apfelanlage für Versuche gegen den Feuerbranderreger in Kirschgartshausen, einem zu Mannheim-Sandhofen gehörenden Weiler. Im pfälzischen Siebeldingen bei Landau stehen dem Institut sechs Hektar Reben und in Bernkastel-Kues an der Mosel 1,5 Hektar für Steillagen des Weinbaus zur Verfügung. > Heute: Der Neubau in Dossenheim wird nach acht Jahren Planungs- und vier Jahren Bauzeit in Betrieb genommen. Zu dem Bereich Obstbau soll das Institut für Biologischen Pflanzenschutz hinzukommen, dessen Umzug im Jahr 2022 ansteht.

[-] Weniger anzeigen

Selbst ein Bild machen kann sich die Öffentlichkeit an einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 12. September. Neben dem neuen Gebäude steht von 10 bis 16 Uhr auch das 100-jährige Bestehen des Instituts (s. weitere Artikel) im Fokus. Verschiedene Stationen im Gewächshaus und den Obstanlagen geben Einblicke in die Forschungsarbeit, es werden Schädlinge vorgestellt und ein "Pflanzendoktor" gibt Tipps.

Das JKI erforscht am Standort in der Bergstraßengemeinde die Ursachen und die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen im Obstbau (s. auch Interview). In Labor, Gewächshaus und Feldversuchen wird Wissen über schädliche Mikroorganismen und Insekten gesammelt und im Umgang mit ihnen nach nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft gesucht. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind die Basis für die Beratung der Bundesregierung in Fragen des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheit. Im Bereich Obstbau forschen dazu in Dossenheim knapp 50 und im Bereich Weinbau am Standort Siebeldingen bei Landau rund 20 Mitarbeiter.

Schon früher wurden Obstbäume mit Kalkmilch gegen Frost und Wild geschützt. Archiv: BBA/JKI

Bald gibt es Zuwachs: Kommendes Jahr zieht das Institut für Biologischen Pflanzenschutz (BI) aus Darmstadt in den Neubau nach Dossenheim. Das Gebäude besteht aus zwei quasi baugleichen, zueinander ausgerichteten Teilen mit jeweils eigenen Laboren, Büros und Funktionsflächen für BI und OW. "Beide Institute sind auf diese Weise unter einem Dach und behalten gleichzeitig ihre eigenen Bereiche", erklärt Jelkmann. Sie verbindet ein lichtdurchflutetes, markantes Atrium mit runden Deckenöffnungen. Gemeinsame Einrichtungen wie Bibliothek, Leseraum, und Sozialbereiche sollen einen Ort der Begegnung und Kommunikation schaffen.

"Mit dem neuen Gebäude machen wir einen großen Sprung nach vorne", freut sich Jelkmann und gibt ein Beispiel: In den Laboren tauschen Lüftungsanlagen die Luft nun pro Stunde achtmal aus. "Das ist heute Gang und Gäbe, bisher blieb nur die Öffnung des Fensters", muss der Institutsleiter schmunzeln. Das vor 50 Jahren errichtete Altgebäude sei energetisch am Ende, würde Brandschutzanforderungen nicht mehr genügen und wäre kaum wirtschaftlich zu sanieren gewesen. Apparaturen waren nicht mehr aufrechtzuerhalten. "Zudem ist der Platzbedarf der Arbeitsgruppen gestiegen und in der Forschung hat sich die Arbeit noch mehr von den Plantagen und Gewächshäusern ins Labor verlagert."

"Der größte Teil ist Laborarbeit"

Das Julius Kühn-Institut (JKI) und damit der Bund gehören seit nunmehr 50 Jahren (vgl. weitere Artikel) zu den größten Arbeitgebern der Bergstraßengemeinde – ohne im Alltag der Dossenheimer wirklich präsent und bekannt zu sein. Professor Doktor Wilhelm Jelkmann, Leiter des JKI-Fachinstituts für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, leistet im RNZ-Interview Aufklärungsarbeit.

Wilhelm Jelkmann. Foto: JKI

Herr Jelkmann, Ihr Institut trägt einen sperrigen Namen. Können Sie Ihren Auftrag und die tägliche Arbeit kurz umreißen?

Wir erforschen im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft alles rund um unsere Kulturpflanzen im Obst- und Weinbau: nachhaltige Erzeugung, Pflanzenvielfalt, Umwelteinflüsse wie den Klimawandel und die Globalisierung, Krankheiten und Schädlinge. Wir beraten die Bundesregierung und kooperieren mit den Ländern, bringen uns als unabhängige Wissenschaftler bei der Gesetzgebung im Bereich Pflanzen und deren Erkrankungen ein. Die Umsetzung findet in der Praxis dann in den Bundesländern und großen Betrieben statt.

Am Computer, im Labor oder auf den Versuchsanlagen: Wo verbringen Ihre Mitarbeiter die meiste Zeit?

Der größte Teil unserer Arbeit findet tatsächlich final im Labor statt. Natürlich forschen wir auch in Klimakammern, im Gewächshaus und auf den Plantagen im Freiland, je nach Fragestellung mehr oder weniger. Dokumentation und Recherche gehören auch dazu, aber nicht umsonst haben sowohl wir als auch unsere Vorgänger weiße Kittel an (lacht).

Apropos Vorgänger: Was unterscheidet Forscher im Obst- und Pflanzenschutz aus dem Jahr 1921 mit jenen von heute?

Zunächst einmal verbindet uns der Blick über den Tellerrand und die internationale Vernetzung. Wesentlicher Unterschied ist, dass wir viel bessere Werkzeuge zur Hand haben. Die Krankheiten hat man schon vorher gekannt, aber erst das Elektronenmikroskop hat etwa Viren und ihre Übertragungsweisen erforschbar gemacht. Insgesamt hat sich sich die Zahl der nachgewiesenen Erreger potenziert. Anwendungsnahe Arbeiten liegen heute in anderen Händen. Und dank der Fortschritte im chemischen und biologischen Pflanzenschutz sind Obst- und Weinbau in Deutschland heute weitgehend frei von Insektiziden.

Hintergrund Kosten > Gesamtkosten: 28.428.000 Euro > Baunebenkosten: 6.965.000 [+] Lesen Sie mehr Kosten > Gesamtkosten: 28.428.000 Euro > Baunebenkosten: 6.965.000 Euro > Reine Baukosten: 21.510.000 Euro Größe > Arbeitsplätze: 59 im Büro- und Laborgebäude > Gebäudegröße: 29.315 m3 auf vier Geschossen mit 6507 m2 Grundfläche > Länge: 42,74 m > Breite: 42,54 m > Höhe: 14,78 m Zeitlicher Ablauf > 25.11.2014: Baugenehmigung > 16.08.2016: Baubeginn > 16.06.2017: Grundsteinlegung > 05.06.2018: Richtfest > 31.07.2021: Fertigstellung > August 2021: Umzug Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau > Ende 2021: Fertigstellung Energiezentrale > 2022: Umzug des Instituts für Biologischen Pflanzenschutz aus Darmstadt > Frühjahr 2022: Fertigstellung der Gewächshäuser > Frühjahr 2022: Geplante Einweihung nach Fertigstellung des Vorplatzes > 2022: Abbruch altes Hauptgebäude

[-] Weniger anzeigen

Was hat chemische Mittel abgelöst, wie werden Schädlinge heute bekämpft?

Die Maßnahmen sind vielfältiger geworden. So nehmen wir verstärkt auch die Kulturführung in den Blick, etwa die Abstände zwischen Obstbäumen oder den Blattschnitt. Kirschbäume werden teils überdacht, Beerenobst eingenetzt. Auch biologische Mittel wie der Einsatz natürlicher Gegenspieler der Schädlinge reduzieren deren Population, erzielen aber keinen Totalerfolg. Verstärkt eingesetzt werden bei Insekten auch Sexuallockstoffe.

Helfen Sie den Schädlingen etwa bei der Vermehrung?

Nein, im Gegenteil (lacht). Zusätzliche Pheromone etwa bei den Trauben- und Apfelwicklern verwirren die Schmetterlinge bei der Paarungsfindung. Die Männchen sehen dann überall Weibchen, und damit quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Die eingesetzten Duftstoffe haben keine Nebenwirkungen auf andere Insekten und keine ungewünschten Rückstände, der Aufwand unter anderem in der Forschung ist aber immens.

Was geschieht mit dem Obst, das sie zu Forschungszwecken anbauen?

Das Obst wurde früher sehr stark vermarktet, was aber nicht unsere Aufgabe ist. Heute geben wir alles, was nicht versuchstechnisch vernichtet werden muss, als Mostobst zum Keltern weiter.