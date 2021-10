Von Doris Weber

Dossenheim. "Gurs bleibt eine Mahnung." Das schrieb Norbert Giovannini. Und weiter "Alles ist überall möglich, wenn es die Gemeinschaft der Menschen zulässt". Die Sätze leiten das Ende seines Textes ein, den er anlässlich der Veranstaltung zur Erinnerung an die Menschen jüdischen Glaubens, die 1940 ins französische Internierungslager Gurs deportiert worden waren, verfasst hatte. Die "Initiative Stolpersteine" um Pfarrer Ronny Baier hatte am auf den Freitag fallenden Jahrestag zur Gedenkveranstaltung eingeladen.

Am vom Jugendgemeinderat gestalteten Mahnmal beim Friedhof hatte sich eine kleine Gruppe versammelt. Anschließend suchte sie die Orte der im Juli verlegten Stolpersteine auf. Die mit den Lebensdaten gravierten Messingtafeln gäben den Verfolgten ein Stück Identität und Würde zurück, so Pfarrer Baier. An den drei Standorten in Beethoven-, Bahnhof- und Handschuhsheimer Landstraße legte man kurz innehaltend weiße Rosen nieder. In der Beethovenstraße etwa lebten und arbeiteten Klara und Sigmund Oppenheimer. Dort verlasen Helga Waller-Baus und Rainer Loos den Text von Giovannini. Er selbst konnte nicht anwesend sein.

Flucht, Vertreibung, Lagerhaft und Krieg seien keine Themen des vergangenen Jahrhunderts, keine Kennzeichen einer bewältigten Epoche. "Nichts ist vorbei, alles gegenwärtig", las Loos. Giovannini zeigte die Unwürdigkeit des Lagers dort auf: "Gurs ein Inferno aus Schlamm, Kälte, Krankheiten, Hunger und seelischer Not." Nachdem dort Bürgerkriegsflüchtlinge aus Spanien, jüdische und politisch Verfolgte Flüchtlinge sowie Juden aus Frankreich untergebracht worden waren, sei es 1940 zum Internierungslager für jüdische Deutsche geworden. Parallel dazu – und das ist das bemerkenswerte – hätten sich um den Ort Initiativen der Solidarität entwickelt. Gurs sei auch Schnittpunkt von Zivilcourage, Mut, Widerstand und Hilfe.

Giovannini gab dem Mahnen und Erinnern damit Inhalt. Es genügt nicht, Schicksale bedrückt zu bedauern. Erinnern bedeutet, sich in Wachsamkeit zu üben, um Gefahren frühzeitig gewahr zu werden. Dem Erkennen folgt gemeinschaftliches Erwehren und Helfen. Flucht hält gesellschaftlich toleriertes Unrecht und Gewalt nicht auf.

Das an den 22. Oktober 1940 geknüpfte Erinnern hat in der Bergstraßengemeinde auch lokalhistorisch seinen Platz. Auch ehemals hier lebende Bürger waren unter den Deportierten. Das Ehepaar Oppenheimer hatte zuvor seinen Wohnort hier nicht freiwillig verlassen. Nach Heidelberg geflüchtet, wurde es dort 1938 in eine "Judenhaus" genannte Unterkunft einquartiert. Nach dem Novemberpogrom wurde auch Rosa Oestreicher, die bis dahin in der Bergstraßengemeinde eine Pension betrieben hatte, dort zugewiesen. Alle drei wurden von dort aus verschleppt. Das Ehepaar Oppenheimer wurde in Auschwitz ermordet, Oestreicher emigrierte 1946 nach Israel.

Das rund 30-minütige Gedenken war eindrücklich. Die Bedeutung des Erinnerns als Mahnung zur Wachsamkeit und Aufforderung zum solidarischen Handeln in der Gegenwart war unmissverständlich.