Dossenheim. (pau) "Zu Hilfe, Hilfe!" Aufregung in der Mühlbachhalle. Gerade einmal eine halbe Stunde war die Impfaktion Dossenheims in Gange, da musste auch schon Erste Hilfe geleistet werden. Denn plötzlich wurde einem Impfling ganz schwarz vor Augen. Doch mit etwas Wasser, hochgelegten Beinen und frischer Luft konnte der Kreislauf der jungen Frau schnell wieder stabilisiert werden. "So etwas passiert ganz selten", versicherte eine Mitarbeiterin vom mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, die schon viele Einsätze mitbetreut hat. Auch die Begleitung des Mädchens stellte klar: "Sie muss einfach mehr trinken."

Froh waren trotz des Zwischenfalls alle, dass sie beim Termin zwischen den Jahren gegen das unheilvolle Virus immunisiert werden konnten. Denn was sei ein kleiner Kreislaufkollaps im Vergleich zu dem Unheil, das Corona unter Umständen bringen könne. Für den 23-jährigen Timon war es beispielsweise auch schon der dritte Gang zur Nadel: "Ich habe mich hier heute boostern lassen und das verschafft mir ein gutes Gefühl – vor allem meinen Familienangehörigen und Freunden gegenüber."

Seine Liebsten mit Corona zu infizieren, das will der Dossenheimer nämlich vermeiden. Penibel hält er sich daher an alle Hygienevorschriften und Empfehlungen des Gesundheitsamtes. Vom Impfteam gab es dafür das Vakzin von Biontech. Es erhielten bei der Aktion alle bis zum 30. Lebensjahr. Für die Älteren stand der Impfstoff Moderna bereit.

Sechs Landratsamt-Mitarbeiter und ein Helfer von der Bundeswehr waren bis in den späten Nachmittag im Einsatz. Eine Impfstraße, ein Warteraum: In der Halle war alles überschaubar und durchorganisiert. Dossenheims Fachbereichsleiter Thomas Schiller, der die Hauptorganisation übernommen hatte und Unterstützung von Kollege Marc Miltner erhielt, zeigte sich mit dem Verlauf trotz des Zwischenfalls zufrieden: "90 Impfdosen standen zur Verfügung, alle Termine wurden vergeben, auf der Warteliste hielten sich zudem 15 Menschen bereit."

Der älteste Impfling war 77 Jahre alt, der jüngste zwölf Jahre. Und auch von der Frequenz war alles dabei: Erst- und Zweitimpfungen sowie Menschen, die bereits ihre Auffrischung erhielten. Schiller, der schon einige solcher Aktionen ausgerufen hatte, glaubt daher, dass Dossenheim auch im Frühjahr noch mal zum Impfen aufrufen werde. "Wir müssen einfach schauen, wie gut wir mit allem durchkommen." Die Erfahrung habe nämlich gezeigt, dass manche durch die kommunalen Veranstaltungen dann auch die Termine bei den Hausärzten absagen. "Und so ein Geschiebe muss ja nicht sein." Doch neben dem ganzen bürokratischen Aufwand, sei das Engagement sehr lohnend: "Dem Virus Herr werden und gesund bleiben, das ist unser aller Bestreben", so der Rathaus-Mitarbeiter.