Dossenheim. (lew) „Vollbrand einer Hütte“: So lautete der Alarm für einen Einsatz in der Schriesheimer Straße, zu dem die Feuerwehren aus Dossenheim und Schriesheim am Sonntag gegen 14.45 Uhr ausrückten. Richard Stickel, der als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dossenheim den Einsatz leitete, sprach gegenüber der RNZ von knapp 30 Einsatzkräften, die mit vier Fahrzeugen ausschwärmten, um den Brand zu löschen. Bei der Anfahrt sei die starke Rauchentwicklung bereits von Weitem zu sehen gewesen.

Vor Ort habe sich dann jedoch schnell herausgestellt, dass gar nicht die Hütte – genauer gesagt: ein Gartenhaus – selbst brannte, sondern „nur“ der angrenzende Holzunterstand sowie ein ebenso aus Holz gebautes Toilettenhäuschen. „Wieso, weshalb, warum wissen wir nicht“, meinte Stickel. Der Feuerwehr sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Gartenhaus zu vermeiden. Menschen hielten sich beim Ausbruch des Feuers keine in dem Gebäude auf. „Die Anbauten waren nicht mehr zu retten“, bedauerte der Einsatzleiter. Den Brand habe man innerhalb von einer halben Stunde löschen können. Die Wasserversorgung sei trotz der etwas abgelegenen Feldlage – etwa 250 Meter in die Weinberge hinein – sehr gut gewesen. Andererseits habe, so vermutete Stickel, gerade die Lage dazu beigetragen, dass es etwas dauerte, bis jemand den Ausbruch des Brandes bemerkte.

Um kurz nach 16 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 300 Euro, zur Brandursache konnte ein Sprecher auf Nachfrage nichts sagen.