Zum Verlieben und Verweilen: Die drolligen Katzenaugen in der Unterführung. Foto: bmi

Dossenheim. (bmi) Die eine schaut einen aufgeweckt, lebensfroh und neugierig mit großen Augen und aufgestellten Ohren an, die andere liegt auf der Seite und blickt etwas müde wie abgeschafft drein: Zwei Katzen haben es vielen Dossenheimern angetan. Sie sind seit einigen Wochen bei der Unterführung unterhalb der Bundesstraße B 3 am Petrus nahe der Bahnhaltestelle Dossenheim Süd zu sehen – als Graffiti und unterzeichnet mit dem Namen "Jane".

"Es sind einfach traumhaft schöne Katzenbilder", meint nicht nur Silvia Kohler. Bei ihr im Jugendbüro der Gemeinde sind zuletzt sogar mehrere Anfragen zu der Wandmalerei und ihrer Erschafferin eingegangen. "Ein selbst ernannter Katzenliebhaber wollte etwa Kontakt zur Künstlerin aufnehmen und zwei Garagentore von ihr besprühen lassen", erzählt Kohler. Allein: Weder sie noch ihr Kollege Joachim Bader kennen die Künstlerin persönlich. "Wer verbirgt sich hinter dem Namen Jane?", fragt sich derzeit so mancher Dossenheimer.

"Wir haben sogar über unsere Jugendlichen einen Aufruf gestartet", erzählt Kohler – bisher noch erfolglos. Als großen Erfolg betrachtet die Gemeindemitarbeiterin dagegen die öffentliche und legale Sprayfläche an der Unterführung, die die Gemeinde auf Antrag des Jugendgemeinderats im Jahr 2005 zur Verfügung gestellt hat. Damals waren die Bedenken groß, dass sich Schmierereien in dem Gebiet verbreiten. Man habe mit Behörden und weiteren Widerständen kämpfen müssen – aber seit der Einrichtung der Fläche "funktioniert das Ganze seit Jahren ganz hervorragend", so Kohler.

Klar, auch hier gibt es ab und an Beschwerden und Reibungspunkte mit Jugendlichen. Etwa wurde der zu schwache Lichteinfall der Beleuchtung von Passanten bemängelt, weil neben den Wänden auch die Lampen besprüht wurden. "Da ist dann eben auch mal eine Reinigung fällig und die Wände müssen auch mal neu grundiert werden", erzählt Kohler. Aber insgesamt sei sie erstaunt, wie die Szene sich selbst reguliere. Deren Ehrenkodex wirkt. "Wer richtig was draufhat, der wird nicht schnell übermalt, sonst hat man in der Community nix mehr zu melden", meint Kohler.

Bestes Beispiel sind die Katzenbilder von "Jane", die seit einigen Wochen fast unberührt zu sehen sind. Und so dürfen sich die Passanten über eine kostenlose Wechselausstellung mit immer neuen, kleinen und großen Meisterwerken erfreuen.