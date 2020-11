Von Doris Weber

Dossenheim. Der Erfolg der ersten Auflage des "Corona-Soli-Gutscheins" und die anhaltend schwierige Situation für Handel, Gewerbe und Gastronomie sowie für manchen Bürger ließen Gemeinde und Bund der Selbständigen (BdS) nicht lange zögern: Die Idee einer zweiten Auflage des Gutscheins reifte bereits gegen Ende der Sommerferien. Also lange bevor sich Möglichkeit und Ausmaß eines zweiten "Lockdowns" konkretisiert hatten. Spätestens ab dem kommenden Samstag, 28. November, ist das geldwerte Papier wieder zu haben. Die Abgabe ist limitiert: Erwachsene können insgesamt zwei Gutscheine erwerben.

Das Prinzip – Kunden zahlen 20 Euro und erhalten einen Gutschein im Wert von 26 Euro – bleibt erhalten. Auch die Finanzierung der aufgesattelten Kaufkraft von sechs Euro bleibt gleich. Fünf Euro steuert die Gemeinde aus ihrem Haushalt bei. Die Mittel werden im Rahmen des "kommunalen Hilfspakets" bereitgestellt. Bürgermeister David Faulhaber freute sich, dass der Gemeinderat die Fortführung unterstützt. Einen Euro packt der BdS dazu.

Neu ist, dass die zweite Auflage des Gutscheins an jeder Kasse in Dossenheim zum Zahlen verwendet werden kann. Das erste Mal war ein Einlösen noch auf BdS-Mitgliedsbetriebe beschränkt. Der Gutschein kann somit lokal in jedem Betrieb, in jedem Geschäft und soweit möglich in jedem gastronomischen Betrieb eingelöst werden.

Die erste Aktion war sehr gut angekommen. Kay Eulenbach, Erster Vorsitzender des BdS, schätzte gemeinsam mit BdS-Kassierin Susanne Späth, dass rund 90 Prozent der Gutscheine bereits eingelöst wurden. So soll es auch sein. Denn nur in Umlauf gebracht, kann der Gutschein seine Funktion als Wirtschaftshilfe im Gesamtvolumen von 26.000 Euro erfüllen. Die Betriebe, bei denen mit dem Gutschein bezahlt wurde, legen diese übrigens der örtlichen Zweigstelle der Heidelberger Volksbank oder bei der Steuerberatungsgesellschaft "Winkler und Kollegen" vor.

Die Aktion des Sommers brachte den Kunden und den BdS-Mitgliedsbetrieben ein wirtschaftliches Plus. Der Interessenvertretung von Handel und Handwerk bescherte es außerdem zwei neue Mitglieder. Auch darüber war Eulenbach froh. So konnte mit den ersten 1000 und kann mit den zweiten 1000 Papieren sicherlich wieder vielen ein bisschen unter die Arme gegriffen werden. "Es ist für alle eine schwierige Zeit", betonte Bürgermeister Faulhaber, der auf einen ähnlich guten Erfolg wie bei der Erstauflage des Gutscheins hofft.

Info: Die "Corona-Soli-Gutscheine" gibt es bei bei folgenden BdS-Mitgliedsbetrieben: Buchhandlung Worring, Elektro Kirsch, "Gute Lage" am Bahnhofsplatz und Steuerberatungsgesellschaft "Winkler und Kollegen".