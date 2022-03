Der Hof der Kurpfalzschule wurde am Samstag zum Ort ungezwungenen Austausches. Foto: Alex

Von Doris Weber

Dossenheim. Viele waren der Einladung zum "Begegnungscafé" in den Schulhof der Kurpfalzschule gefolgt. Begegnen sollten sich am Samstagnachmittag Geflüchtete jedweder Nationalität, die in der Bergstraßengemeinde aufgenommen wurden, Helfer und ganz aktuell Herbergseltern, die aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder privat aufgenommen haben. Die zwei Stunden boten auch Gelegenheit, die für die Gemeinde tätige Integrationsbeauftragte Milena Koch kennen zu lernen, ebenso die Vertreter des Asylkreises, der im Jahr 2015 gegründet wurde und bis heute besteht.

Neu im Team ist Irina Lytvynenko. Sie hatte früh und spontan ihre Dienste als Dolmetscherin angeboten. In Deutschland seit 2010, lebt sie seit 2016 mit ihrem Mann in der Gemeinde. Die promovierte Bio-Chemikerin ist gebürtige Ukrainerin und stammt aus Lviv, ehemals Lemberg. Dort leben ihre Eltern und ihr Großvater. Der 90-Jährige wolle seinen Heimatort nicht verlassen, deshalb blieben auch ihre Eltern, erzählte sie. Es gehe ihnen soweit gut. Gleichwohl stünden viele angesichts des Kriegsgeschehens unter Schock. Von Verwandten im besonders stark betroffenen Mariupol hätten sie länger nichts gehört: Eine Cousine sei geflüchtet, die anderen wohl noch dort.

Ähnliches dürften die hier angekommenen rund 60 Menschen aus der Ukraine zu erzählen haben. Die meisten von ihnen haben bei Verwandten oder Bekannten Obdach gefunden. Eine Familie ist in einer gemeindeeigenen Wohnung untergebracht. Jüngere Kinder werden im Kindergarten betreut, ältere auf die Schule vorbereitet.

Um die Angekommenen bestmöglich zu betreuen, sei es wichtig, sich mit ihren Ausweisdokumenten im Rathaus zu melden, erklärte Bürgermeister David Faulhaber bei seiner Begrüßung. Die Fäden laufen bei der Integrationsbeauftragten zusammen. Die ersten Sätze hatte Faulhaber auf Ukrainisch gesprochen. Die Angekommenen applaudierten. Dolmetscherin Lytvynenko bestätigte per Kopfnicken, wenn er der Aussprache wegen fragend zur ihr schaute.

Faulhaber sagte auch, dass dies nicht die Zeit und der Ort sei, um Politik zu machen. Heute gehe es vielmehr um Begegnung und um Austausch. Er betonte, dass Gemeinsamkeiten näherbrächten, als Unterschiede trennten. Die zentrale Botschaft laute: "Wir sind für Sie da, möchten Sie unterstützen und Ihnen helfen".

So war die Stimmung im Hof sehr gut. Kinder spielten, Erwachsene unterhielten sich, Kontakte wurde geknüpft. Auf zwei Pinnwänden konnten Wünsche und Angebote platziert werden. Mitglieder einer Wohngemeinschaft boten ihr derzeit freies Zimmer an. Die Kleiderkammer will Bedarfe abfragen. Viele suchten freilich den Kontakt zu Lytvynenko. Die Sprache ist derzeit wohl eine der größten Hürde.

Die Gemeinde ist noch auf andere Weise aktiv. Seit einer guten Woche steht man mit dem Bürgermeister der zur Ukraine grenznahen polnischen Stadt Tomaszów Lubelski in Kontakt. Man will die Kommune mit Spenden bei der Betreuung dort ankommender Flüchtender unterstützen.

Info: Informationen unter www.dossenheim.de/ukraine oder ukraine@dossesnheim.de, Fragen zur Integration an milena.koch@dossenheim.de.