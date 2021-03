Dossenheim. (pol/mare) Am morgigen Freitag geht "Fridays for Future" wieder für das Klima auf die Straße. In Dossenheim machten die jungen Aktivisten schon am Mittwochabend Schlagzeilen - sie sorgten nämlich für einen Polizeieinsatz am Rathaus.

Aber der Reihe nach: Am späten Abend wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die in der Bahnhofstraße Graffitis sprühen würden. Die Beamten rückten gleich mit mehreren Streifen aus - und stellten vor Ort fest, dass es sich bei den vermeintlichen Sprayern um Mitglieder von "Fridays for Future" handelte.

Sie hatten die Straßen rund um das Rathaus mit weißem Kreidespray besprüht und so Werbung für den Klimastreik am Freitag machen wollen. Die Kreide ließ sich nun leicht mit Wasser entfernen, sodass keine Straftat vorlag, wie die Polizei mitteilt. In der Nähe fand die Polizei drei junge Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren. Die Beamten nahmen deren Personalien auf.