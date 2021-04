Dossenheim. (dw) "Die Aufnahme ist im Kasten" – so hätte man früher gesagt. Im digitalen Zeitalter passt das Bild nicht mehr so ganz. Dennoch: Das Musikvideo mit "Neomore" ist aufgezeichnet. Ab 15. April ist es als das dritte Wohnzimmerkonzert, das der "Verein zur Pflege der Live-Musik" im "Haus der Musik" eingespielt hat, im Internet abrufbar. Die RNZ blickte bei der Produktion hinter die Kulissen. Fast jedenfalls, denn ein Aufenthalt war nur so lange möglich, bis Neofytos Stefano an der Gitarre und Daniel Gallimore am Schlagzeug sich warm gespielt hatten und auch sonst die Einstellungen stimmten.

Denn dann nämlich ging’s ohne Unterbrechung richtig ab. So zumindest der Plan von Tom Beisel und Jochen Seiterle. Die beiden sind für Ton und Bild verantwortlich. "Wohnzimmerkonzert" heißt nämlich in der Interpretation der Live-Musiker, dass Duos und Solisten via Internet in die heimischen Wohnzimmer ihres Publikums kommen. Ort der Aufzeichnung ist stets der große Raum im "Haus der Musik", das der Verein schon vor Monaten von der Gemeinde angemietet hat. Damals hatte man sich das mit den Live-Musik-Veranstaltungen natürlich ganz anders vorgestellt. Doch seit kurzem gelingt es wieder, Konzerte auf die Beine zu stellen.

Der fensterreiche, geflieste Raum ist dann nicht wiederzuerkennen. Die Fenster sind hinter schallschluckendem Molton-Stoff verborgen, ein Teppichmosaik ziert den Fußboden: Wegen der Akustik betreibt man diesen Aufwand. Die beiden Musiker sind vor einer grünen Stellwand, im Fachjargon "Greenscreen", platziert. Der passend zum Frühjahr frische Farbton wird später im Computer gegen andere Hintergrundmotive ausgetauscht. Um die Stimmung einzufangen, wird Seiterle zur Musik passende Motive auswählen.

"Die eigentliche Arbeit fängt für mich an, wenn ich die Bilder auf dem Rechner habe", sagt Seiterle und rückt die Kameras zurecht. Er interessierte sich fürs Aufzeichnen schon vor der Pandemie, durch sie habe er daran richtiggehend Gefallen gefunden. Während des ersten Lockdowns habe er begonnen, sich schlau zu machen, und technisch nachgerüstet.

Beisel sitzt währenddessen am Mischpult mit Computer. Mit seinen Ohrstöpseln ist er schon längst in die Klangwelten abgetaucht. Er will das Beste herausholen, damit später alle Freude am Live-Mitschnitt haben. "Die Musiker sind froh, wenn jemand für sie Öffentlichkeit herstellt", weiß Seiterle, der als Gitarrist selbst schon auf dieser Bühne stand. Daher weiß er auch um die Schwierigkeit, ohne Publikum und damit ohne unmittelbare Reaktion als einsamer Musiker klarzukommen. Und noch etwas schmerze: Jeder Fehler sei bei Aufzeichnungen dokumentiert.

"Neomore" machte indessen einen gelassenen Eindruck. Die beiden Musiker konzentrierten sich auf den Auftritt. Sie schienen froh, endlich wieder einmal für ein – wenn auch "unsichtbares" – Publikum spielen zu können.

Info: Verein zur Pflege der Live-Musik, Wohnzimmerkonzert mit "Neomore": Donnerstag, 15. April, 19 Uhr, www.haus-der-musik-dossenheim.de