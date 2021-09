Von Doris Weber

Dossenheim. "Wir arbeiten daran, dass bald ein Bürgerbus durch die Gemeinde fährt", sagte Bürgermeister David Faulhaber. Zum "Probefahren" waren die Bürger schon einmal eingeladen. Am Treffpunkt Rathausplatz stellte sich außerdem die ehrenamtlich agierende Gruppe "Bürgerbus" mit ihren Ansprechpartnern Doris Siebecke und Wolfgang Mehne vor. Die Gruppe hat sich aus dem Arbeitskreis Mobilität heraus entwickelt. Das Bürgerbusteam aus Plankstadt war mit Bus, Fahrer und weiteren Mitgliedern des Vereins gekommen. Sie unterstützen und begleiten die lokale Initiative schon seit Langem.

Die örtliche Route steht bereits. Die Wohngebiete östlich und westlich der Bundesstraße erschließend hält sie eine Vielzahl von Haltestellen bereit. Die Strecke des Gemeindetaxis diente zur Orientierung. Wo es geboten schien, weicht man ab. Im Ort finden sich viele Fußwege. Die will man nutzen, um beispielsweise die Laufwege zur OEG-Linie zu verkürzen. Laufwege zu verkürzen sei der Leitgedanke gewesen, so Arbeitsgruppen-Mitglied Gebhard Schlechter. An den Zeiten werde noch getüftelt. Das Optimum erweise sich ohnehin erst im Betrieb.

So war’s auch in Plankstadt, bestätigte Gabi Wacker vom dortigen Bürgerbusteam. Die Route, mit der sie vor fünf Jahren begonnen hätten, sei heute nicht mehr ganz die gleiche. Der Praxistest empfahl, sie abzukürzen. Dafür wurde ein Halbstundentakt mit Mittagspause möglich. Fahrten am Samstagvormittag wurden ebenfalls erst später eingeplant. Schlussendlich wurde der Bürgerbus zum Erfolg und die innerörtliche Mobilität deutlich verbessert. Nicht zufällig sind sie "Paten" der örtlichen Aktion.

Heiner Wolf übernahm an diesem Tag die Fahrten. Schlechter lotste ihn bei der ersten Fahrt mit Bürgermeister Faulhaber und den Gemeinderäten Uwe Schollenberger und Hendrik Tzschaschel auf der geplanten Route durch den Ort. Faulhaber sowieso, aber auch die beiden Gemeinderäte wollen zumindest Samstagsfahrer werden. Fahrer Wolf als Mann der Praxis gab überdies wertvolle Hinweise. Je nach Busmodell könnten bis zu drei Rollatoren bequem mitgeführt werden. Die Rampe für Rollstuhlfahrer würde händisch bedient. Das nehme einige Minuten in Anspruch. "Wir haben nicht solche Berge", ließ sich Wolf angesichts mancher Steigung nicht aus der Ruhe bringen.

Weitere Fahrer, die den Kleinbus mit acht Sitzplätzen steuern, werden derzeit noch gesucht. Der übliche Führerschein zum Fahren eines Pkw genügt. Je mehr Menschen sich engagieren, desto leichter seien die Aufgaben zu verteilen. Faulhaber spricht von einem Vorgehen "Schritt für Schritt". Der nächste ist die Vereinsgründung, dann kommt der Bus, im nächsten Jahr die ersten Fahrten.

Info: Gründungsversammlung Bürgerbus-Verein, Rathaus, heute, Mittwoch, 29. September, 19 Uhr.