Dossenheim. (bmi) Diese Baustelle hat am Montagmorgen viele Pendler überrascht: Pünktlich zum Beginn der Herbstferien und noch bis voraussichtlich Freitag, 30. Oktober, ist die Dossenheimer Ortsdurchfahrt vollgesperrt. Die Bundesstraße B 3 – in diesem Abschnitt die Bergstraße – wird zwischen der Kreuzung mit der Schwabenheimer Straße und der Einmündung in die Anne-Frank-Straße saniert.

Weder von Seiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe noch vom Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises hatte es im Vorfeld dazu eine Meldung gegeben. Auf der Internetseite der Gemeinde wiesen ab Montagmorgen zwei Sätze hin auf die Sperrung der für den Durchgangsverkehr nach und aus Heidelberg elementar wichtigen Verbindung. Die Maßnahme war sehr kurzfristig anberaumt worden, wie Dossenheims Bauamtsleiter Jörg Ullrich am Montag auf RNZ-Anfrage bestätigte. Die Gemeinde saniere hier zwei Einlaufschächte am Straßenrand und führe Arbeiten an der Wasserleitung durch. "Im Zuge der Genehmigung für diese Arbeit haben wir auf einen Riss im Straßenbelag auf Höhe der Jet-Tankstelle hingewiesen", so Ullrich. Kurzerhand habe die zuständige Straßenmeisterei in Weinheim dann entschieden, auf einer rund 250 Meter langen Strecke der B 3 den Asphalt zu erneuern. Bis Mittwoch werde laut Ullrich der oberste Straßenbelag abgefräst und am Freitag dann der neue Asphalt aufgetragen.

Tausende Pendler wurden überrascht und mussten sich einen neuen Weg durch die Bergstraßengemeinde bahnen. Die Umleitung führt aus Heidelberg kommend über die Schwabenheimer Straße, die Randstraße und die Kreisstraße K 4242 zum Kreisel am Ortsausgang Schriesheim und damit zurück auf die B 3, aus Schriesheim kommend auf gleicher Strecke in umgekehrte Richtung. Die Jet-Tankstelle ist weiter erreichbar.

Sowohl im Berufsverkehr am Morgen als auch am Nachmittag bildeten sich Staus. Vor allem wer aus Schriesheim kommt, muss für kurze Grünphasen lange Zeit warten. Denn weil bei der Ampelschaltung an der Kreuzung von B 3 und Schwabenheimer Straße auch die Straßenbahnlinie 5 beachtet werden muss, kann diese laut Ullrich nicht so leicht ausgeschaltet oder geändert werden. "Der Verkehr hat sich im Laufe des heutigen Tages eingespielt", meint Ullrich und verweist auf das geringere Aufkommen in den Herbstferien.