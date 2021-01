Dossenheim. (bmi) "Mit weiterhin viel Geduld wird es uns gelingen, diese sehr besondere Situation einer Pandemie zu überstehen." So richtet sich Bürgermeister David Faulhaber in einem Schreiben mit Informationen zur Corona-Impfung an alle über 80-jährigen Dossenheimer. Viel Geduld ist wahrlich gefragt, es gibt Lieferschwierigkeiten und gilt: wo kaum Impfdosen, da kaum Impftermine. Dafür haben die Bürger viele Fragen, es herrscht Unsicherheit – und damit will die Gemeinde ihre Senioren nicht allein lassen.

Seit 7. Januar berät die Verwaltung als eine der ersten der Region rund um die Impfung. Vor zwei Wochen übernahmen Silvia Kohler und Joachim Bader vom Jugendbüro die Aufgabe. "Wir können Empathie", sagt Kohler der RNZ am Telefon – und das zeigen wir jetzt auch bei der Hotline."

"Die Leute wenden sich mit ihren Anfragen, Sorgen und Nöten an uns", beschreibt Kohler. Es gehe um Zuspruch, jemanden Zeit und ein Ohr zu schenken. Denn das Angebot sei nicht primär dazu gedacht, die Buchung der Impftermine für die Bürger komplett zu übernehmen. "Das wäre für uns von den Fallzahlen her nicht zu stemmen", so die Gemeindemitarbeiterin. Rund 70 Dossenheimer haben sich bei der Hotline bisher gemeldet, 680 Haushalte mit Bewohnern über 80 Jahren wurden vergangene Woche per Brief angeschrieben.

Wer wird geimpft, wie läuft das ab? Wo ist das nächste Impfzentrum, wie komme ich da hin – und wie erst einmal an einen Termin? Fragen wie diese beantworten Kohler und Bader geduldig, erklären Klick für Klick das Vorgehen für die Internetseite www.impfterminservice.de und die zentrale Telefonnummer 116117.

"Unser Angebot wird unheimlich wertgeschätzt", sagt Kohler. Sie hört zu, beschwichtigt, ruft auch zurück – vieles, was die Senioren bei der Impfzentrale vermissen. Sie berichten Kohler von der dort erhaltenen Fehlinfo, Impftermine direkt beim Gesundheitsamt zu buchen. Es wurden Termine in Ulm oder Stuttgart angeboten – oder ein Brief an den Gesundheitsminister empfohlen. "Der Frust ist groß", weiß Kohler. Auch sie versucht seit dem 30. Dezember, Termine für ihren 89-jährigen Vater zu ergattern – bis dato erfolglos.