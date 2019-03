Dossenheim. (dw) Für Kinder sicherlich eine spannende Spielwiese, ist der durch den Abriss der Bürogebäude der Firma Vatter entstandene Bauschutt dennoch gefährlich. Die Verletzungsgefahr ist so groß, dass sich Carlo Bonifer (SPD) in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats danach erkundigte, was wann damit weiter geschehe.

"Wir wollten nicht dazu auffordern, das Gelände einzuzäunen, sonst besteht die Gefahr, dass es noch sehr lang so daliegt", konnte Bürgermeister Hans Lorenz keine eindeutige Antwort geben. Zuvor hatte Martin Niederhöfer als zuständiger Fachbereichsleiter von der in Gang gesetzten Abwicklung des Testaments des schon vor einigen Jahren verstorbenen Firmeninhabers gesprochen.

Zum Hintergrund: Die im Eigentum der Gemeinde befindlichen Grundstücke gegenüber dem Passivhausquartier "Am Rebgarten" im verlängerten Lorscher Weg sind von der Firma "Porphyrwerk Dossenheim Hans Vatter" langfristig gemietet. Laut Pachtvertrag des Steinbruchunternehmens mit der Gemeinde sind diese spätestens zehn Wochen nach Vertragsende auf Kosten der Gesellschaft abzubrechen und alle Grundstücke vollständig zu räumen.

Ein Angebot an die Gemeinde, die Gebäude zu erhalten, lehnte diese ab. Im September 2016 war man noch davon ausgegangen, dass die Grundstücke im darauffolgenden Sommer geräumt zur Verfügung stehen würden. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Nach derzeitigem Stand wäre das erst zum Ende 2020 der Fall.